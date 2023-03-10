Кудашов после 3:4 с «Торпедо»: «В хоккее нет ничего нелогичного. Значит, «Динамо» дальше повезет»

доволен качеством игры с «Торпедо» (3:4 ОТ, 2-3).

«Отличная игра, и отличная серия складывается. Разницы с прошлым матчем не вижу, это были очень похожие встречи. Не скажу, что серия развивается нелогичным образом, потому что в хоккее не бывает ничего нелогичного. Значит, нам дальше повезет. Серия же не кончается.

В овертайме сказались удаления. Удаления ломают игру. Ты больше устаешь, больше обороняешься, а играть в атаке всегда легче», – сказал тренер « ».