Кудашов после 3:4 с «Торпедо»: «В хоккее нет ничего нелогичного. Значит, «Динамо» дальше повезет»

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Алексей Кудашов доволен качеством игры с «Торпедо» (3:4 ОТ, 2-3).

«Отличная игра, и отличная серия складывается. Разницы с прошлым матчем не вижу, это были очень похожие встречи. Не скажу, что серия развивается нелогичным образом, потому что в хоккее не бывает ничего нелогичного. Значит, нам дальше повезет. Серия же не кончается.

В овертайме сказались удаления. Удаления ломают игру. Ты больше устаешь, больше обороняешься, а играть в атаке всегда легче», – сказал тренер «Динамо». 

4 комментария

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Виталии Пархоменко
Ответ Faroe
Любезный вы будете говорить своей жене или своему другу….а в отпуске будут послезавтра ☝️…..посмотрим кто тогда будет для вас любезный☝️…..и напоследок…..что вы мне тут статистику кидаете???!!!!….для чего она вам сейчас и сегодня?????????
Послушай ты, Фара перегоревшая, ты что в футболе что в хоккее Динамо гнобишь в случае неудачи. Про какую статистику говоришь? Минусить я тебя не буду, не имею привычки так называемых своих сораДников. Завязывай свою желчь выбрасывать. Я с тобой по- культурному начал, а ты как обычно в своём репертуаре.
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Faroe
Ответ Виталии Пархоменко
А почему позорище любезный? Проиграли в одну шайбу. По броскам по воротам 35-34 НН- Дин. Позорно если бы уже были в отпуске.
Любезный вы будете говорить своей жене или своему другу….а в отпуске будут послезавтра ☝️…..посмотрим кто тогда будет для вас любезный☝️…..и напоследок…..что вы мне тут статистику кидаете???!!!!….для чего она вам сейчас и сегодня?????????
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Виталии Пархоменко
Ответ Faroe
Одни и те же слова после каждого матча!!!….пора уходить уже!!!….хотя сам никогда не уйдёт!!!…все и всех устраивает!!!…..цитирую….хочу посмеяться над теми кто говорил что мы не попадем в плей офф…..хочу у вас спросить господин Кудашов?!…..и что толку то?!…такое позорище смотреть противно!!!….лучше бы и не попадали туда!!!
А почему позорище любезный? Проиграли в одну шайбу. По броскам по воротам 35-34 НН- Дин. Позорно если бы уже были в отпуске.
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Faroe
Одни и те же слова после каждого матча!!!….пора уходить уже!!!….хотя сам никогда не уйдёт!!!…все и всех устраивает!!!…..цитирую….хочу посмеяться над теми кто говорил что мы не попадем в плей офф…..хочу у вас спросить господин Кудашов?!…..и что толку то?!…такое позорище смотреть противно!!!….лучше бы и не попадали туда!!!
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