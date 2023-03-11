Фальковского удалили за симуляцию в игре с минским «Динамо». Душак спародировал игрока СКА

спародировал удаленного за симуляцию хоккеиста Степана Фальковского.

Минское «Динамо» принимает питерскую команду в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

На 17-й минуте второго периода арбитры определили обоюдное удаление Степана Фальковского и Джозефа Душака.

Хоккеист минчан получил две минуты за задержку соперника клюшкой, а игрок питерцев – за симуляцию.

На скамейке штрафников Душак жестикулировал и пародировал движения Фальковского.