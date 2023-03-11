Фальковского удалили за симуляцию в игре с минским «Динамо». Душак спародировал игрока СКА
Джозеф Душак спародировал удаленного за симуляцию хоккеиста СКА Степана Фальковского.
Минское «Динамо» принимает питерскую команду в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
На 17-й минуте второго периода арбитры определили обоюдное удаление Степана Фальковского и Джозефа Душака.
Хоккеист минчан получил две минуты за задержку соперника клюшкой, а игрок питерцев – за симуляцию.
На скамейке штрафников Душак жестикулировал и пародировал движения Фальковского.
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