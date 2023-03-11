Фальковского удалили за симуляцию в игре с минским «Динамо». Душак спародировал игрока СКА

Теги СКА видео Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Степан Фальковский Джозеф Душак Хоккей

Джозеф Душак спародировал удаленного за симуляцию хоккеиста СКА Степана Фальковского.

Минское «Динамо» принимает питерскую команду в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

На 17-й минуте второго периода арбитры определили обоюдное удаление Степана Фальковского и Джозефа Душака.

Хоккеист минчан получил две минуты за задержку соперника клюшкой, а игрок питерцев – за симуляцию.

На скамейке штрафников Душак жестикулировал и пародировал движения Фальковского.

9 комментариев

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yalyon
Йозе Марино, это наверное ключевой элемент в вашей системе, да?
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МУРМАН
Фальковский не упал, не апеллировал к арбитрам. Человек удержал равновесие и что в этом?
0
-5
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2hsjck49rf
По факту только симуляция была…
+7
-2
+5
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Владислав Шамбазов
😂😂😂 Душак красавчик👍
+7
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+6
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Дмитрий Сергеев
Как самому не стыдно, да еще так видно было симуляцию. Позорище !!!
+8
-1
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5kywn5cddd
2 метра - лоб! Самому не стыдно!?
+12
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+11
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мик джагер
Душаку надо с пантомимой в театре выступать, готовый актёр!!!
+3
-5
-2
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Виктор Пьянков
Исполнил не хуже оригинала
+19
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+19
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Иван Дерябин
Фальковский балерина
+21
-3
+18
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