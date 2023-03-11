Разин о 3:9 от ЦСКА: «После 0:4 в 1-м периоде можно было вату катать. Мы устроили шоу. Народу было интересно, что еще надо?»

сказал, что « » устроила шоу, отвечая на вопрос про 3:9 от .

В пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина череповецкий клуб проиграл армейцам (3:4, 2-3).

На пресс-конференции журналисты вернулись к перипетиям четвертой игры.

– Прошлый матч: 9:3 в счете – вы отпустили игру, чтобы силы не тратить?

– Счет был 4:0. Что я сделал? Вы вспомните матч «Авангарда» и «Динамо». Они меняли вратаря во втором периоде? Они забивали гол при счете 0:4? Тренер брал тайм-аут, после которого мы играли вшестером и забили гол? Счет стал 4:1. Я отпустил игру? Или я боролся? Потом, когда мы тут же пропустили одну и вторую... Когда на третий период выходишь 1:6.

У нас ... Про него, кстати, пишут всякие гадости. Он пришел к нам травмированным. Он очень долго восстанавливался после травмы. Потом набрал хорошую форму – болел. Потом мы ждали, когда он наберет оптимальную форму. Буквально за две-три игры до плей-офф вошел в кондиции. Сейчас его большая заслуга в двух победах. Мы его поменяли, поставили .

Пятый гол – Дима валялся, ему было больно. Шугаев был готов выйти на третий период, но доктор сказал, что у него и шея, и сотрясение. Выпускать холодного Самонова, который только-только отошел от травм и рисковать – я сразу принял решение, что будет играть Назаркин. Какая разница: проиграть 1:10 или 1:25. Это поражение. Следующая игра начинается при счете 0:0. Мы бьемся в серии. Нормально играем. Да, игра 3:9 выбивается, но, если посмотреть – там не все так плачевно. В конце мы пропустили два гола в пустые ворота.

Третий период, можно сказать, мы выиграли. 8 марта, полный дворец, народ пришел посмотреть. После 0:4 в первом периоде можно было вату катать. Мы устроили шоу. Да, с голами. Народ остался. Народу было интересно. Сейчас это все обсуждается. Что еще надо? – сказал главный тренер «Северстали».