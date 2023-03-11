Разин о 3:9 от ЦСКА: «После 0:4 в 1-м периоде можно было вату катать. Мы устроили шоу. Народу было интересно, что еще надо?»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Александр Самонов Дмитрий Шугаев Артем Назаркин Хоккей

Андрей Разин сказал, что «Северсталь» устроила шоу, отвечая на вопрос про 3:9 от ЦСКА

В пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина череповецкий клуб проиграл армейцам (3:4, 2-3).

На пресс-конференции журналисты вернулись к перипетиям четвертой игры. 

– Прошлый матч: 9:3 в счете – вы отпустили игру, чтобы силы не тратить?

– Счет был 4:0. Что я сделал? Вы вспомните матч «Авангарда» и «Динамо». Они меняли вратаря во втором периоде? Они забивали гол при счете 0:4? Тренер брал тайм-аут, после которого мы играли вшестером и забили гол? Счет стал 4:1. Я отпустил игру? Или я боролся? Потом, когда мы тут же пропустили одну и вторую... Когда на третий период выходишь 1:6.

У нас Самонов... Про него, кстати, пишут всякие гадости. Он пришел к нам травмированным. Он очень долго восстанавливался после травмы. Потом набрал хорошую форму – болел. Потом мы ждали, когда он наберет оптимальную форму. Буквально за две-три игры до плей-офф вошел в кондиции. Сейчас его большая заслуга в двух победах. Мы его поменяли, поставили Шугаева.

Пятый гол – Дима валялся, ему было больно. Шугаев был готов выйти на третий период, но доктор сказал, что у него и шея, и сотрясение. Выпускать холодного Самонова, который только-только отошел от травм и рисковать – я сразу принял решение, что будет играть Назаркин. Какая разница: проиграть 1:10 или 1:25. Это поражение. Следующая игра начинается при счете 0:0. Мы бьемся в серии. Нормально играем. Да, игра 3:9 выбивается, но, если посмотреть – там не все так плачевно. В конце мы пропустили два гола в пустые ворота.

Третий период, можно сказать, мы выиграли. 8 марта, полный дворец, народ пришел посмотреть. После 0:4 в первом периоде можно было вату катать. Мы устроили шоу. Да, с голами. Народ остался. Народу было интересно. Сейчас это все обсуждается. Что еще надо? – сказал главный тренер «Северстали». 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
крок 58
Из такого состава боеспособную команду сделал… красавчик… вчера очень реально было отыграться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий