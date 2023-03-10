Бабаев о «Барысе»: «Болельщики считают, что российские игроки перекрывают путь казахстанским, занимают их места»

высказался о ситуации с россиянами в «Барысе».

– Почему «Барыс» не берет пример с минского « », которое зачастую создает среднее звено именно из россиян?

– Мне кажется, это связано исключительно с реакцией болельщиков на появление российских игроков, они очень ревностно к этому относятся, считают, что наши хоккеисты перекрывают путь казахстанским, занимают их места. Эта тенденция замечена уже давно, и, наверное, имеет право на жизнь – болельщики хотят видеть доморощенных игроков, и ничего плохого в этом нет. Тем более, если есть время ждать и сегодняшний результат не требуется.

Хотя, на мой взгляд, в «Барыс» можно было бы привести несколько качественных россиян, с прицелом их дальнейшего задействования в сборной Казахстана. Что же касается Беларуси, то там к этому вопросу относятся совершенно по-другому – приглашение россиян воспринимается нормально.

– Почему болельщики ревностно относятся к россиянам, но гораздо спокойнее к легионерам из других стран, ведь теоретически можно считать, что россиянин, например, займет место иностранца, а не казахстанца?

– Тут включается другой процесс. Надо понимать, что топовый российский игрок в Астану не поедет, потому что найдет работу в России. То есть, поедут, скажем так, средние хоккеисты, но если их подписывать, то только с прицелом на сборную Казахстана, иначе это просто не имеет смысла.

Но ведь не каждый россиянин пойдет на это, поэтому гораздо целесообразнее брать иностранцев, которые, во-первых, чаще всего окажутся сильнее и, опять же, их можно будет в дальнейшем задействовать в сборной Казахстана, – сказал агент главного тренера « » Андрея Скабелки.