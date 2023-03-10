«Даллас» забросил 10 шайб за матч впервые с 2009 года – в ворота «Баффало»

Теги Баффало Даллас НХЛ Хоккей

«Даллас» забросил 10 шайб за матч впервые с 2009 года – в ворота «Баффало».

«Старс» разгромили «Сэйбрс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 10:4. 

В прошлый раз техасцы забрасывали 10 шайб за игру в феврале 2009 года – в ворота «Рейнджерс» (10:2).

При этом нынешний случай – первый после переезда команды в Техас, когда 10 шайб были заброшены на выезде. 

Рекорд франшизы был установлен «Миннесотой Норт Старс» в ноябре 1981 года – 15 шайб в матче с «Виннипегом» (15:2). 

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