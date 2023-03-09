Борис Майоров: «Не думаю, что потолок зарплат сильно повлиял на плей-офф. Дело в том, что уровень хоккея усреднился, звезды уезжают»

отметил, что игроки, которых можно назвать звездами, уезжают из КХЛ.

– Удивляет, как лидеры чемпионата выступают в первом раунде плей‑офф. Ведь не только СКА имеет сейчас ничью в серии с минским « ». ЦСКА, за исключением четвертого матча, тоже не блещет.

Московские динамовцы ковыряются с « », хотя про «Динамо» нельзя сегодня сказать, что это очень мощная команда. А на Востоке что творится! «Ак Барс» не может одолеть «Нефтехимик», уфимцы вынуждены догонять в серии « ».

– Неужели наши клубы действительно так сильно подравнялись из-за введения потолка зарплат?

– Потолок ввели, а что толку? Если у меня было три рубля, то я на них и живу. А у другого было десять, ему обрезали до девяти. Конечно, это не совсем удобно. Но при этом часть клубов в шаге от потолка в 900 миллионов, а есть те, кто тратит на зарплату игроков немногим больше 300. Это по‑прежнему слишком большая разница.

Потолок сыграл свою роль – зарплаты подравнялись. Но я не думаю, что он сильно на плей-офф повлиял, тут другое. У нас идет выравнивание команд по мастерству. Ну где у нас сейчас звездная команда, которая на голову сильнее остальных? В свое время такими были СКА, ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс»… А сейчас нет.

– Но почему это выравнивание произошло?

– Дело не в деньгах, а в том, что уровень хоккея у нас усреднился. Игроки, которых можно назвать звездами хоккея, из нашей лиги уезжают, – сказал двукратный олимпийский чемпион.