Борис Майоров: «Не думаю, что потолок зарплат сильно повлиял на плей-офф. Дело в том, что уровень хоккея усреднился, звезды уезжают»
Борис Майоров отметил, что игроки, которых можно назвать звездами, уезжают из КХЛ.
– Удивляет, как лидеры чемпионата выступают в первом раунде плей‑офф. Ведь не только СКА имеет сейчас ничью в серии с минским «Динамо». ЦСКА, за исключением четвертого матча, тоже не блещет.
Московские динамовцы ковыряются с «Торпедо», хотя про «Динамо» нельзя сегодня сказать, что это очень мощная команда. А на Востоке что творится! «Ак Барс» не может одолеть «Нефтехимик», уфимцы вынуждены догонять в серии «Адмирал».
– Неужели наши клубы действительно так сильно подравнялись из-за введения потолка зарплат?
– Потолок ввели, а что толку? Если у меня было три рубля, то я на них и живу. А у другого было десять, ему обрезали до девяти. Конечно, это не совсем удобно. Но при этом часть клубов КХЛ в шаге от потолка в 900 миллионов, а есть те, кто тратит на зарплату игроков немногим больше 300. Это по‑прежнему слишком большая разница.
Потолок сыграл свою роль – зарплаты подравнялись. Но я не думаю, что он сильно на плей-офф повлиял, тут другое. У нас идет выравнивание команд по мастерству. Ну где у нас сейчас звездная команда, которая на голову сильнее остальных? В свое время такими были СКА, ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс»… А сейчас нет.
– Но почему это выравнивание произошло?
– Дело не в деньгах, а в том, что уровень хоккея у нас усреднился. Игроки, которых можно назвать звездами хоккея, из нашей лиги уезжают, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Радулов, Гусев, Шипачёв, Войнов, Яшкин, Григоренко и т.д ? Уровень лиги как раз вырос ! А эти звёзды ничего показать и не могут ….Молодняк их уже душит !
нужно иметь реальную программу развития детского хоккея, вот куда нужно финансировать, а не контракты раздувать
коньки в НХЛ натачивает и уезжает. А хотя и средние легионеры, все же интерес к КХЛ поддерживали и этот же молодняк подтаскивали создавая конкуренцию. Сейчас же после введения лимитов на них клубы будут гоняться за ВХЛовцами и уровень станет еще меньше.
Потолок нужно снижать и снижать