Борис Майоров: «Не думаю, что потолок зарплат сильно повлиял на плей-офф. Дело в том, что уровень хоккея усреднился, звезды уезжают»

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Борис Майоров отметил, что игроки, которых можно назвать звездами, уезжают из КХЛ.

– Удивляет, как лидеры чемпионата выступают в первом раунде плей‑офф. Ведь не только СКА имеет сейчас ничью в серии с минским «Динамо». ЦСКА, за исключением четвертого матча, тоже не блещет.

Московские динамовцы ковыряются с «Торпедо», хотя про «Динамо» нельзя сегодня сказать, что это очень мощная команда. А на Востоке что творится! «Ак Барс» не может одолеть «Нефтехимик», уфимцы вынуждены догонять в серии «Адмирал».

– Неужели наши клубы действительно так сильно подравнялись из-за введения потолка зарплат?

– Потолок ввели, а что толку? Если у меня было три рубля, то я на них и живу. А у другого было десять, ему обрезали до девяти. Конечно, это не совсем удобно. Но при этом часть клубов КХЛ в шаге от потолка в 900 миллионов, а есть те, кто тратит на зарплату игроков немногим больше 300. Это по‑прежнему слишком большая разница.

Потолок сыграл свою роль – зарплаты подравнялись. Но я не думаю, что он сильно на плей-офф повлиял, тут другое. У нас идет выравнивание команд по мастерству. Ну где у нас сейчас звездная команда, которая на голову сильнее остальных? В свое время такими были СКА, ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс»… А сейчас нет.

– Но почему это выравнивание произошло?

– Дело не в деньгах, а в том, что уровень хоккея у нас усреднился. Игроки, которых можно назвать звездами хоккея, из нашей лиги уезжают, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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8 комментариев

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Сергей СКК Иртыш
Звёзды уезжают ??

Радулов, Гусев, Шипачёв, Войнов, Яшкин, Григоренко и т.д ? Уровень лиги как раз вырос ! А эти звёзды ничего показать и не могут ….Молодняк их уже душит !
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mihany12
Уезжали, уезжают и будут уезжать, потому что у каждого профессионального хоккеиста есть мечта игра в НХЛ и это абсолютно нормально, так это сильнейшая лига, а контракты там в разы выше если ты реально «звезда», ни как в России условному Панарину не заплатить зарплату в 10-11 млн. долларов, поэтому удерживать контрактами просто глупость и деньги на ветер,
нужно иметь реальную программу развития детского хоккея, вот куда нужно финансировать, а не контракты раздувать
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Ko Vi
расходимся, эксперт сказал, что потолок только в НХЛ работает
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Алекс Я
Ответ Сергей Подречнев
Реальных звёзд у нас и так было единицы. А легионеры, которые приезжали, были очень среедними. Их ставили в первое звено потому что зарплата высокая и надо оправдывать. Не так уж и слабее наши молодые игроки, зачастую им просто не давали себя проявить. На мой взгляд, сейчас чемпик стал интереснее.
Согласен со всем ,кроме последнего предложения.мне не интересно смотреть игру средних по уровню команд,а сильных не осталось из за потолка зарплат.
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Dok.Polet
Ответ Сергей Подречнев
Реальных звёзд у нас и так было единицы. А легионеры, которые приезжали, были очень среедними. Их ставили в первое звено потому что зарплата высокая и надо оправдывать. Не так уж и слабее наши молодые игроки, зачастую им просто не давали себя проявить. На мой взгляд, сейчас чемпик стал интереснее.
Молодняк только заиграет, сразу
коньки в НХЛ натачивает и уезжает. А хотя и средние легионеры, все же интерес к КХЛ поддерживали и этот же молодняк подтаскивали создавая конкуренцию. Сейчас же после введения лимитов на них клубы будут гоняться за ВХЛовцами и уровень станет еще меньше.
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Кавабунга Шреддоголовый
А почему "игроки, которых можно назвать звездами хоккея", из нашей лиги уезжают? Может быть, потому что где-то есть лига посильнее?
Потолок нужно снижать и снижать
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Dok.Polet
А почему "Игроки, которых можно назвать звездами хоккея, из нашей лиги уезжают" ? КХЛ, а в особенности ФХР почему-то не интересуют. ФХР вообще похоже работает на НХЛ. Делает вид, что создает молодежи места и возможность проявить себя, а на деле готовит их и продает в НХЛ и АХЛ. А уровень КХЛ падает именно из-за того, что клубам КХЛ не выгодно растить молодежь. Только вроде заиграл и уже в НХЛ, а клубам заново игроков искать.
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Сергей Подречнев
Реальных звёзд у нас и так было единицы. А легионеры, которые приезжали, были очень среедними. Их ставили в первое звено потому что зарплата высокая и надо оправдывать. Не так уж и слабее наши молодые игроки, зачастую им просто не давали себя проявить. На мой взгляд, сейчас чемпик стал интереснее.
+7
-1
+6
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