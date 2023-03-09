Сергей Коньков: «Сибирь» – крепкий орешек. Они будут сражаться до последнего, дадут бой «Авангарду»

поделился мыслями о серии «Сибири» с « » (1-3).

«Это «Сибирь» не дает «Авангарду» так много бросать или Омск сознательно бросает мало? Я думаю, что соперник не дает бросать по воротам. «Авангард» – лучшая команда при розыгрыше лишнего, из-за этого такой процент эффективности бросков.

Последние три победы делают «Авангард» фаворитом на Востоке? Не стоит так говорить. Во-первых, серия еще не закончена. Во-вторых, что бы ни произошло в первой серии, есть еще и следующие. Если «Авангард» сумеет выиграть у « » со счетом 4-1, у них будет больше времени на восстановление, они допустят меньше травм и подойдут более подготовленными к следующей серии. Это факт.

Чем меньше игр ты пройдешь до финала, тем ты свежее, а на поздних стадиях каждая деталь сказывается. У «Авангарда» есть хорошая возможность завершить серию дома, но «Сибирь» – крепкий орешек. Я думаю, что они в любом случае будут сражаться до последнего, дадут бой», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.