Сергей Коньков: «Сибирь» – крепкий орешек. Они будут сражаться до последнего, дадут бой «Авангарду»

Теги Авангард Сибирь Сергей Коньков КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Сергей Коньков поделился мыслями о серии «Сибири» с «Авангардом» (1-3).

«Это «Сибирь» не дает «Авангарду» так много бросать или Омск сознательно бросает мало? Я думаю, что соперник не дает бросать по воротам. «Авангард» – лучшая команда при розыгрыше лишнего, из-за этого такой процент эффективности бросков.

Последние три победы делают «Авангард» фаворитом на Востоке? Не стоит так говорить. Во-первых, серия еще не закончена. Во-вторых, что бы ни произошло в первой серии, есть еще и следующие. Если «Авангард» сумеет выиграть у «Сибири» со счетом 4-1, у них будет больше времени на восстановление, они допустят меньше травм и подойдут более подготовленными к следующей серии. Это факт.

Чем меньше игр ты пройдешь до финала, тем ты свежее, а на поздних стадиях каждая деталь сказывается. У «Авангарда» есть хорошая возможность завершить серию дома, но «Сибирь» – крепкий орешек. Я думаю, что они в любом случае будут сражаться до последнего, дадут бой», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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2 комментария

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Angryslon
...сказал двукратный покупатель Кубка Гагарина. 😁
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k.vlad
Ну что сказать, СИБИРЬ!. После двух домашних поражений...Шансов нет...
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