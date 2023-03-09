50-летний экс-вратарь «Ак Барса» Брэтуэйт был запасным голкипером фарм-клуба «Вегаса» в матче АХЛ с «Коачелла Вэлли»
50-летний Фред Брэтуэйт стал запасным вратарем «Хендерсона» в матче АХЛ.
Экс-голкипер «Ак Барса» и «Авангарда», а ныне тренер вратарей «Хендерсона» попал в заявку команды на игру против «Коачелла Вэлли» (3:6).
Ворота защищал Исайя Савилль, отразивший 26 бросков из 32.
Напомним, Брэтуэйт, становившийся с казанцами чемпионом России в 2006 году, завершил карьеру после сезона-2011/12, в котором играл в Германии за «Мангейм».
Отметим, что он уже попадал в заявку «Хендерсона» в апреле 2021 года.
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