50-летний экс-вратарь «Ак Барса» Брэтуэйт был запасным голкипером фарм-клуба «Вегаса» в матче АХЛ с «Коачелла Вэлли»

50-летний Фред Брэтуэйт стал запасным вратарем «Хендерсона» в матче .

Экс-голкипер « » и « », а ныне тренер вратарей «Хендерсона» попал в заявку команды на игру против «Коачелла Вэлли» (3:6).

Ворота защищал Исайя Савилль, отразивший 26 бросков из 32.

Напомним, Брэтуэйт, становившийся с казанцами чемпионом России в 2006 году, завершил карьеру после сезона-2011/12, в котором играл в Германии за «Мангейм».

Отметим, что он уже попадал в заявку «Хендерсона» в апреле 2021 года.