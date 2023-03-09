Сергей Гончарук: «Нижегородские болельщики – самые лютые люди. Без них «Торпедо» ничего бы не выиграло. В следующем матче главное, чтобы арена выдержала»

назвал лютыми болельщиков «Торпедо».

Нижегородская команда обыграла московское «Динамо» (5:4 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче Кубка Гагарина.

«Хорошая, боевая игра. Это тот хоккей, которого все ждут в плей-офф. Не опустили рук и начали играть в свой хоккей, поэтому у нас получилось вернуться в игру.

Между играми мы смотрели «Нефтехимик» с «Ак Барсом». Интересный плей-офф, необычный. Мне кажется, давно такого не было. Тем он и интересен.

Мы постоянно разговариваем и разбираем ошибки, потому что мы – команда. Нужно все решать вместе.

Ничего страшного не было в том, что мы пропустили незадолго до сирены. Зашли в раздевалку, успокоились, отдохнули и выложились в овертайме. Силы в плей-офф экономить нельзя.

Никто не жалуется на календарь, играем как скажут. В НХЛ проводят по 82 матча в регулярке. Каким сделают календарь, таким он и будет. Все время будем себя чувствовать в тонусе. Я себя сейчас чувствую отлично.

После каждой домашней игре постоянно кланяюсь болельщикам. Без них мы бы ничего не выиграли. Нижегородские болельщики – самые лютые люди. Большое им спасибо! Мы их слышим.

Следующая игра дома, там будет колоссальная поддержка. Главное, чтобы «Ледовый» выдержал. Если людям нравится наш хоккей, значит, мы на правильном пути», – сказал нападающий « ».

В 6 сериях Кубка Гагарина снова ничья! ЦСКА забросил 9 «Северстали» (трем разным вратарям), а «Торпедо» зарешало в овертайме