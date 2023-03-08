Ларионов поблагодарил оставшихся на гостевом секторе болельщиков «Торпедо» после победы над «Динамо»

Теги Торпедо болельщики Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Игорь Ларионов поблагодарил приехавших в Москву болельщиков «Торпедо».

Нижегородская команда обыграла московское «Динамо» (5:4 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

После игры главный тренер «Торпедо» поднялся на скамейку запасных, чтобы поприветствовать болельщиков, которые остались на гостевом секторе команды на арене.

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7 комментариев

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Артем Яковлев
Тут без вариантов, пройдёт ни год, ни два
Но когда Россию вернут на международную арену, то сборную вручить просто обязаны
Конечно, в нашей стране нужно быть «удобным», но пару сезонов на оттачивание своего стиля и опыта, несмотря на возраст тренерский опыт небольшой, будем ждать у руля главной команды
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*MVP*
Ларионов просто атец, нечего добавить)
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HockeyMan
Ответ zheka#23
Ну какой же Ларионов красавчик!
Прям до мурашек если честно
+3
0
+3
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zheka#23
Ну какой же Ларионов красавчик!
+10
0
+10
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Раменки за Динамо
Ответ Dyman
колхозники
это же не омские, причём тут колхоз?
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Johnny75
команда играет тор! но болелы это космос! вперёд Торпедо!!
+4
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Dyman
колхозники
0
-7
-7
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