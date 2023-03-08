Ларионов поблагодарил оставшихся на гостевом секторе болельщиков «Торпедо» после победы над «Динамо»

поблагодарил приехавших в Москву болельщиков «Торпедо».

Нижегородская команда обыграла московское « » (5:4 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

После игры главный тренер « » поднялся на скамейку запасных, чтобы поприветствовать болельщиков, которые остались на гостевом секторе команды на арене.