Ларионов поблагодарил оставшихся на гостевом секторе болельщиков «Торпедо» после победы над «Динамо»
Игорь Ларионов поблагодарил приехавших в Москву болельщиков «Торпедо».
Нижегородская команда обыграла московское «Динамо» (5:4 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
После игры главный тренер «Торпедо» поднялся на скамейку запасных, чтобы поприветствовать болельщиков, которые остались на гостевом секторе команды на арене.
Но когда Россию вернут на международную арену, то сборную вручить просто обязаны
Конечно, в нашей стране нужно быть «удобным», но пару сезонов на оттачивание своего стиля и опыта, несмотря на возраст тренерский опыт небольшой, будем ждать у руля главной команды