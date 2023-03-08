Форвард «Авангарда» Найт выиграл 69% вбрасываний в четырех матчах плей-офф. У него 21 из 26 в 4-й игре с «Сибирью»

Нападающий « » выигрывает 69% вбрасываний в плей-офф.

Омская команда победила « » (4:1, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Канадский центрфорвард первого звена «ястребов» выиграл 21 из 26 вбрасываний (80,8%) в этом матче.

В текущем плей-офф Найт выигрывает 69 процентов вбрасываний – 69 выигранных попыток из 100. В четырех играх серии с новосибирацами нападающий забросил две шайбы.

В регулярном чемпионате Найт выигрывал 60,9% единоборств на точке.