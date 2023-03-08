Форвард «Авангарда» Найт выиграл 69% вбрасываний в четырех матчах плей-офф. У него 21 из 26 в 4-й игре с «Сибирью»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Хоккей

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт выигрывает 69% вбрасываний в плей-офф.

Омская команда победила «Сибирь» (4:1, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Канадский центрфорвард первого звена «ястребов» выиграл 21 из 26 вбрасываний (80,8%) в этом матче.

В текущем плей-офф Найт выигрывает 69 процентов вбрасываний – 69 выигранных попыток из 100. В четырех играх серии с новосибирацами нападающий забросил две шайбы.

В регулярном чемпионате Найт выигрывал 60,9% единоборств на точке.

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3 комментария

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Nomer22
Если честно это какой-то космос...
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Большое сердце Неймара
сумасшедшая статистика конечно. в сегодняшней игре это особенно бросалось в глаза
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Andrej Immel
Молодчик. Так держать !!!
+5
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