Воробьев об игре с «Автомобилистом»: «Ужасный гол пропустили в большинстве, он чуть подломил нас. Следом второй. Пытались переломить, но не забили»

подвел итоги матча плей-офф против « » (0:4, 2-2).

«Прежде всего, женщин и девушек с праздником! А по игре… Ужасный гол пропустили в большинстве, не забили, а еще и пропустили. Этот гол чуть подломил нас. Следом второй. Потом пытались переломить, но все равно не забили ни одного гола.

Давления такого, как в прошлой игре, нет. Но имеем то, что имеем. Кое-что мы уже поменяли в розыгрыше большинства, и сегодня он был лучше. Но будем разбираться еще. Надеюсь, что прорвет уже в следующей игре», – сказал главный тренер « ».