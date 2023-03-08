Воробьев об игре с «Автомобилистом»: «Ужасный гол пропустили в большинстве, он чуть подломил нас. Следом второй. Пытались переломить, но не забили»

Теги Металлург Мг Автомобилист Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Илья Воробьев подвел итоги матча плей-офф против «Автомобилиста» (0:4, 2-2).

«Прежде всего, женщин и девушек с праздником! А по игре… Ужасный гол пропустили в большинстве, не забили, а еще и пропустили. Этот гол чуть подломил нас. Следом второй. Потом пытались переломить, но все равно не забили ни одного гола.

Давления такого, как в прошлой игре, нет. Но имеем то, что имеем. Кое-что мы уже поменяли в розыгрыше большинства, и сегодня он был лучше. Но будем разбираться еще. Надеюсь, что прорвет уже в следующей игре», – сказал главный тренер «Металлурга».

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4 комментария

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Сергей Таран
Воробьёв с праздником!!!!
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smiakishev
Не ужаснее двух пропущенных Автомобилистом в ОТ
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Stepan Moris
Браво, недоэнхаэловец!!! Первый гол - это не просто ошибка «ошибки» команды, это пижонство, абсолютное неумение оценить обстановку. Именно такие действия ломают игру. Спасибо Дронов и за второй гол! Воробьев, где большинство? Убожество а не матч!!! И не сказать, что Автомобилист показал какую-то феноменальную игру, просто Металлург совсем не хотел побеждать.
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Aleksander S
Поздравляю автомобилист с победой, а металлург с праздником.
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