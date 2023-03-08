Агенты вратаря ЦСКА Шарыченкова ищут игроку новый клуб на следующий сезон (Артур Хайруллин)

Теги ЦСКА возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Александр Шарыченков Спорт-Экспресс Всеволод Скотников Хоккей

Агенты вратаря ЦСКА Александра Шарыченкова ищут ему новый клуб на следующий сезон.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Шарыченков не попал в заявку клуба на четвертый матч плей-офф против «Северстали» (1-2 в серии). В 3 играх нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина он отразил 87,7% бросков.

«Александр Шарыченков сегодня даже не второй вратарь ЦСКА. На лавке будет Скотников.

А агенты Шарыченкова, насколько я знаю, ищут ему новый клуб на следующий сезон», – написал Хайруллин.

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8 комментариев

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Андре Пирло
Хорошо если уйдёт, слабый вратарь. Его уровень ВХЛ
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Сергей Вятич
Полностью выдуманный слух. Даже разговоров таких нет. При всем уважении к СЭ это совершенно мимо.
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Cvyatoslav Gazin
Если Рейдеборн 5 с 15 бросков пустит, то серию со Скотниковым вообще без опыта будут заканчивать? Изначально сами на этот мега дуэт пошли, а сейчас истерят
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Азамат Шакиров
Слабенький вратарь, не показал ничего
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дитя лимита
катись к чёрту и не возвращайся! мешок фекалий больше бы бросков отражал
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Виталий Желтоусов
интересно, а когда Федотов вернётся из армии он простит ЦСКА то что они сделали?
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Andrew Petrov
В Северодвинск?Сочи?там уже фрахтуют
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Niki.Pos
И слава богу
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