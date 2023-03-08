Агенты вратаря ЦСКА Шарыченкова ищут игроку новый клуб на следующий сезон (Артур Хайруллин)

Агенты вратаря ЦСКА Александра Шарыченкова ищут ему новый клуб на следующий сезон.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Шарыченков не попал в заявку клуба на четвертый матч плей-офф против «Северстали» (1-2 в серии). В 3 играх нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина он отразил 87,7% бросков.

«Александр Шарыченков сегодня даже не второй вратарь ЦСКА. На лавке будет .

А агенты Шарыченкова, насколько я знаю, ищут ему новый клуб на следующий сезон», – написал Хайруллин.