Нестеров о том, что стал лучшим снайпером ЦСКА в КХЛ среди защитников: «Личные достижения – это приятно, но у нас есть командные цели»

высказался о том, что стал лучшим снайпером ЦСКА среди защитников.

29-летний хоккеист забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата против СКА (4:2). Это 33-й защитника за в КХЛ.

– Знали ли о рекорде до игры?

– Да, мне за день до матча сообщили, но я внимания на это особо не обращал. Личные достижения – это приятно, но у нас есть командные цели.

– Если бы пришлось выбирать главного героя игры, кого бы вы назвали?

– Себя (улыбается). Да нет, я бы назвал, но дали приз лучшему игроку мне. Ничего личного, – сказал Нестеров в программе «Все на Матч».