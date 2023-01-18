Нестеров о том, что стал лучшим снайпером ЦСКА в КХЛ среди защитников: «Личные достижения – это приятно, но у нас есть командные цели»
Никита Нестеров высказался о том, что стал лучшим снайпером ЦСКА среди защитников.
29-летний хоккеист забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (4:2). Это 33-й защитника за ЦСКА в КХЛ.
– Знали ли о рекорде до игры?
– Да, мне за день до матча сообщили, но я внимания на это особо не обращал. Личные достижения – это приятно, но у нас есть командные цели.
– Если бы пришлось выбирать главного героя игры, кого бы вы назвали?
– Себя (улыбается). Да нет, я бы Шарыченкова назвал, но дали приз лучшему игроку мне. Ничего личного, – сказал Нестеров в программе «Все на Матч».
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