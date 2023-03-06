Хэмилтон побил рекорд Стивенса среди защитников в «Нью-Джерси», набрав в 18-й раз минимум два очка за матч
Дуги Хэмилтон установил рекорд «Нью-Джерси» среди защитников.
Хоккеист «Дэвилс» набрал два результативных балла в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:4 ОТ).
Таким образом, Хэмилтон в 18-й раз в нынешнем сезоне записал на свой счет как минимум два очка за матч.
Канадец тем самым превзошел рекорд Скотта Стивенса, который 17 раз в сезоне-1993/94 набрал как минимум два очка за матч.
Хэмилтон отметился 61 (18+43) результативным баллом в 62 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
1 комментарий