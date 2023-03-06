Хэмилтон побил рекорд Стивенса среди защитников в «Нью-Джерси», набрав в 18-й раз минимум два очка за матч

установил рекорд « » среди защитников.

Хоккеист «Дэвилс» набрал два результативных балла в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:4 ОТ).

Таким образом, Хэмилтон в 18-й раз в нынешнем сезоне записал на свой счет как минимум два очка за матч.

Канадец тем самым превзошел рекорд , который 17 раз в сезоне-1993/94 набрал как минимум два очка за матч.

Хэмилтон отметился 61 (18+43) результативным баллом в 62 матчах текущего регулярного чемпионата .