Пилко о готовности иностранцев ехать в КХЛ: «Все осталось как есть, ничего не поменялось. Мои шведы, словаки не реагируют на давление – мы спортсмены и играем в хоккей»

Теги КХЛ Политика Спорт-Экспресс Алеша Пилко Хоккей

Агент Алеша Пилко заявил, что не ожидает появление новых легионеров в КХЛ из списка его клиентов.

– Есть ли клиенты, которые пересмотрели отношение из-за ситуации на Украине и теперь готовы ехать в КХЛ? Ожидается ли расширение рынка?

– Если честно, то все осталось как есть. Особо ничего не поменялось. Те, кто уже здесь, все понимают.

Но не надо забывать, что лимит на легионеров сократился с пяти до трех человек. Теперь попасть в КХЛ будет тяжелее. Наверняка появятся и новые иностранцы, но не думаю, что их будет много.

Если говорить про мою работу, то не уверен, что некоторые из моих клиентов, играющие за пределами КХЛ, помогут кому-то в следующем сезоне.

Я не буду везти сюда этих игроков. У меня уже есть люди, которые дают результат в России. Сейчас сфокусирован именно на тех, кто уже в КХЛ.

– Сейчас угрозы и звонки из посольств вашим клиентам прекратились?

– Знаете, всех уже так достали, что никто не обращает на это внимания.

Если даже звонят, то с ними никто особо не разговаривает. Если не будет никаких кардинальных сумасшедших изменений, то даже не собираемся реагировать на такие вещи.

Мы проделали здесь большую работу.

Мои шведы, словаки не реагируют на такое давление – мы спортсмены и мы играем в хоккей, – сказал представитель иностранных хоккеистов, выступающих в КХЛ.

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1 комментарий

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Hola Hola
Я бы на месте наших менеджеров и сам опасался вести дела с европейцами сейчас. Ненадежные они. Вот когда ситуация нормализуется, тогда можно и вернуться к этому варианту. А пока - нафиг-нафиг.
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