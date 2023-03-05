Пилко о «Металлурге»: «Не сомневаюсь, то Майе, Лайпсик и Паскуале получат свое. Из-за лимита для средних игроков ситуация становится хуже, на топов будет спрос»

ответил на вопрос о переговорах « » с , и .

– Начинали ли переговоры с «Магниткой» по Майе, Лайпсику и Паскуале?

– Нет, им надо играть в хоккей и заниматься именно этим. То, что они получат свое, я не сомневаюсь. В прошлом году Майе и Лайпсик были лучшими бомбардирами в плей-офф.

Будем говорить с «Магниткой» после него. Не забывайте, что в следующем году лимит будет только три иностранца. Для средних игроков ситуация становится хуже. На топов же всегда будет спрос.

– Почему Лайпсик выглядит сейчас так серо по сравнению с прошлым сезоном?

– Посмотрим на него в плей-офф.

У него летом была сложная травма, после которой он долго приходил в себя. Такие сезоны бывают. Но то, что он мастер, вообще не обсуждается. У него впереди еще много хоккея в России.

– Соответствует ли действительности информация, что Паскуале просит 100 миллионов по новому контракту?

– Цена на Паскуале, как и на каждого другого игрока, формируется из того, сколько и кто готов за него заплатить. То, что хотим мы, — это одно. То, что хотят руководители, – это другое. Все будет зависеть от рынка, – сказал представитель игроков.