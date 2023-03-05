Два седьмых матча пройдет в первом раунде плей-офф ВХЛ. «Лада» сыграет с АКМ, «Сокол» – с «Молотом», это будет 6 из 7 игр серии в Красноярске

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Две седьмых игры будет сыграно в первом раунде плей-офф ВХЛ.

Проиграв пятую игру 0:5, «Лада» обыграла Академию Михайлова (4:2) в шестом матче и сравняла счет в серии – 3-3. Решающая игра серии состоится в Тольятти.

Седьмой матч в серии между «Соколом» (3-й посев) и «Молотом» (14-й посев) состоится 7 марта.

Команда из Перми выиграла шестую игру со счетом 3:2, переведя серию в седьмой матч.

Добавим, что седьмая игра серии станет шестой из семи, сыгранной в Красноярске. Только шестую игру серии «Молот» провел на своей площадке из-за занятости домашнего стадиона.

2 комментария

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Раменки за Динамо
Спорц! А что вам мешает делать ветки с обсуждением матчей вышки? Множество комментариев гарантированы.
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Booligan
Молот без домашних игр это рукалицо
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