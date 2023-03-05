Два седьмых матча пройдет в первом раунде плей-офф ВХЛ. «Лада» сыграет с АКМ, «Сокол» – с «Молотом», это будет 6 из 7 игр серии в Красноярске
Две седьмых игры будет сыграно в первом раунде плей-офф ВХЛ.
Проиграв пятую игру 0:5, «Лада» обыграла Академию Михайлова (4:2) в шестом матче и сравняла счет в серии – 3-3. Решающая игра серии состоится в Тольятти.
Седьмой матч в серии между «Соколом» (3-й посев) и «Молотом» (14-й посев) состоится 7 марта.
Команда из Перми выиграла шестую игру со счетом 3:2, переведя серию в седьмой матч.
Добавим, что седьмая игра серии станет шестой из семи, сыгранной в Красноярске. Только шестую игру серии «Молот» провел на своей площадке из-за занятости домашнего стадиона.
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