Два седьмых матча пройдет в первом раунде плей-офф ВХЛ. «Лада» сыграет с АКМ, «Сокол» – с «Молотом», это будет 6 из 7 игр серии в Красноярске

Две седьмых игры будет сыграно в первом раунде плей-офф .

Проиграв пятую игру 0:5, « » обыграла Академию Михайлова (4:2) в шестом матче и сравняла счет в серии – 3-3. Решающая игра серии состоится в Тольятти.

Седьмой матч в серии между « » (3-й посев) и « » (14-й посев) состоится 7 марта.

Команда из Перми выиграла шестую игру со счетом 3:2, переведя серию в седьмой матч.

Добавим, что седьмая игра серии станет шестой из семи, сыгранной в Красноярске. Только шестую игру серии «Молот» провел на своей площадке из-за занятости домашнего стадиона.