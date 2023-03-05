Грег Айэленд: «Куньлунь» старался быть частью жизни Мытищ – нам это удалось. Мы были конкурентоспособны на уровне КХЛ»
Грег Айэленд дал комментарий об итогах сезона для «Куньлуня».
Китайская команда заняла десятое место в таблице Западной конференции.
«С одной стороны, это был серьезный вызов для «Куньлуня». Главная проблема была в том, что мы поздно начали подготовку к сезону. Это произошло по независящим от нас причинам, но нам требовалось догонять большинство команд.
Тем не менее, в августе‑сентябре мы проделали хорошую работу и сумели возместить отсутствие нормальной предсезонной подготовки.
По ходу чемпионата нам приходилось добавлять игроков в составе, все видели, что это шло команде на пользу. Мы постепенно прибавляли в игре и конкурентоспособности.
Нам удалось одержать несколько ярких побед, а когда проигрывали, мы старались навязывать борьбу, уступая лишь в одну шайбу. В целом мы можем констатировать, что «Куньлунь» был конкурентоспособен на уровне КХЛ.
Что касается формирования коллектива, это тоже было для нас вызовом. Многие оказались в новой для себя обстановке, кто‑то не знал многого о КХЛ.
И нам предстояло сплотить эту команду, сделать так, чтобы у нее был характер. Я считаю, мы добились большого прогресса в этом направлении.
Важная часть – связь с окружением, в нашем случае с Мытищами, с болельщиками, сколько бы их ни было.
Мы проводили различные акции, благотворительные и развлекательные. Мы старались быть частью жизни Мытищ. И нам, я считаю, это удалось», – сказал главный тренер «Куньлуня».
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