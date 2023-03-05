Марченко сделал 2-ю передачу в сезоне в матче против «Оттавы». У него 16+2 в 40 играх
Кирилл Марченко сделал 2-ю передачу в сезоне в матче с «Оттавой».
«Коламбус» проиграл «Сенаторс» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин ассистировал Патрику Лайне.
В активе нападающего стало 18 (16+2) очков в 40 играх при полезности «минус 10».
Сегодня Марченко (16:58, 2:43 – в большинстве, «минус 3») не бросал в створ. Он применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 1 потерю.
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