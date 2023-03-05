Барабанов забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче против «Вашингтона». У него 40 очков в 58 играх – новый личный рекорд
Александр Барабанов забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном».
Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:8).
На счету россиянина стало 40 (13+27) очков в 58 играх – новый личный рекорд в лиге.
Сегодня Барабанов (20:23, 6:27 – в большинстве, «+1» – стал одним из 4 игроков «Шаркс», не ушедших в минус) нанес 4 броска в створ и сделал 3 блока.
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