Барабанов забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче против «Вашингтона». У него 40 очков в 58 играх – новый личный рекорд

забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с « ».

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (3:8).

На счету россиянина стало 40 (13+27) очков в 58 играх – новый личный рекорд в лиге.

Сегодня Барабанов (20:23, 6:27 – в большинстве, «+1» – стал одним из 4 игроков «Шаркс», не ушедших в минус) нанес 4 броска в створ и сделал 3 блока.