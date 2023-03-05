Барабанов забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче против «Вашингтона». У него 40 очков в 58 играх – новый личный рекорд

Теги Вашингтон Сан-Хосе НХЛ Александр Барабанов Хоккей

Александр Барабанов забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном».

Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:8). 

На счету россиянина стало 40 (13+27) очков в 58 играх – новый личный рекорд в лиге. 

Сегодня Барабанов (20:23, 6:27 – в большинстве, «+1» – стал одним из 4 игроков «Шаркс», не ушедших в минус) нанес 4 броска в створ и сделал 3 блока. 

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2 комментария

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igor nn
Добротный игрок. минуса только большие..А так хороший средний игрок НХЛ ,может по 50 очков в сезон выбивать и получать 4,5 млн.
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Bartez1986
вообще, Барабанову только уважение. Непросто все у него начиналось за океаном, но руки не опустил. И вот уже вполне добротную статистику показывает. Да и как человек, судя по всему, нормальный, ни в каких историях замечен не был
+5
0
+5
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