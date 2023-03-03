Барабанов набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом». У него 39 очков в 57 играх – повторил личный рекорд за сезон

Теги Сент-Луис Сан-Хосе НХЛ Александр Барабанов Хоккей

Александр Барабанов набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Сан-Хосе» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (3:6). 

На счету 28-летнего россиянина стало 39 (12+27) очков в 57 играх. Он повторил личный рекорд по очкам, установленный в прошлом сезоне (39 в 70 играх, 10+29). 

Сегодня Барабанов (15:21, 1:23 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и получил малый штраф. 

1 комментарий

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dimpa
Прилично и качественно играет Александр.
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