Барабанов набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом». У него 39 очков в 57 играх – повторил личный рекорд за сезон

набрал 1+1 в матче с « ».

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Блюз» (3:6).

На счету 28-летнего россиянина стало 39 (12+27) очков в 57 играх. Он повторил личный рекорд по очкам, установленный в прошлом сезоне (39 в 70 играх, 10+29).

Сегодня Барабанов (15:21, 1:23 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и получил малый штраф.