К Барабанову есть интерес в НХЛ. «Сан-Хосе» ценит форварда и не обменяет, если не получит хорошее предложение

Теги возможные переходы Сан-Хосе Лос-Анджелес НХЛ Александр Барабанов Хоккей

Несколько клубов НХЛ интересуются Александром Барабановым.

Отмечается, что «Сан-Хосе» ценит 28-летнего российского нападающего и если не получит хорошее предложение, то не будет его обменивать.

Одним из клубов, который обсуждал кандидатуру Барабанова, считается «Лос-Анджелес».

Контракт хоккеиста с зарплатой 2,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.

Барабанов набрал 37 (11+26) очков в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

3 комментария

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dem
Нельзя с такой зп менять игрока, который очевидно что стал раскрываться, уверен в следующем сезоне выйдет на уровень почти очко за игру.
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Zomourning33
Так ценят или обменяют, как будет возможность?
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Александр Романов
Ну после последнего обмена , Акулы могут его отдать за пик 7 раунда + Хофмана из Монреаля или Врана
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