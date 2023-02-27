К Барабанову есть интерес в НХЛ. «Сан-Хосе» ценит форварда и не обменяет, если не получит хорошее предложение
Несколько клубов НХЛ интересуются Александром Барабановым.
Отмечается, что «Сан-Хосе» ценит 28-летнего российского нападающего и если не получит хорошее предложение, то не будет его обменивать.
Одним из клубов, который обсуждал кандидатуру Барабанова, считается «Лос-Анджелес».
Контракт хоккеиста с зарплатой 2,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.
Барабанов набрал 37 (11+26) очков в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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