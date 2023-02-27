К Барабанову есть интерес в НХЛ. «Сан-Хосе» ценит форварда и не обменяет, если не получит хорошее предложение

Несколько клубов НХЛ интересуются .

Отмечается, что « » ценит 28-летнего российского нападающего и если не получит хорошее предложение, то не будет его обменивать.

Одним из клубов, который обсуждал кандидатуру Барабанова, считается « ».

Контракт хоккеиста с зарплатой 2,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.

Барабанов набрал 37 (11+26) очков в 55 матчах регулярного чемпионата .