«Нэшвилл» выменял Асплунда у «Баффало» на выбор в 7-м раунде драфта

« » выменял форварда Расмуса Асплунда у « » на выбор в 7-м раунде драфта.

Команды провели обмен перед дедлайном в НХЛ.

«Сэйбрс» получили выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2025.

«Предаторс» – 25-летнего шведского нападающего, чей контракт с кэпхитом 825 тысяч долларов действует до конца текущего сезона. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Асплунд набрал 8 (2+6) очков в 27 играх. Всего в НХЛ провел 164 матча и набрал 49 (18+31) баллов.