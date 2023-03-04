«Нэшвилл» выменял Асплунда у «Баффало» на выбор в 7-м раунде драфта
«Нэшвилл» выменял форварда Расмуса Асплунда у «Баффало» на выбор в 7-м раунде драфта.
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«Сэйбрс» получили выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2025.
«Предаторс» – 25-летнего шведского нападающего, чей контракт с кэпхитом 825 тысяч долларов действует до конца текущего сезона. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.
В текущем сезоне Асплунд набрал 8 (2+6) очков в 27 играх. Всего в НХЛ провел 164 матча и набрал 49 (18+31) баллов.
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