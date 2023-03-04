«Нэшвилл» выменял Асплунда у «Баффало» на выбор в 7-м раунде драфта

Теги переходы Баффало Нэшвилл НХЛ Расмус Асплунд Хоккей

«Нэшвилл» выменял форварда Расмуса Асплунда у «Баффало» на выбор в 7-м раунде драфта.

Команды провели обмен перед дедлайном в НХЛ. 

«Сэйбрс» получили выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2025.

«Предаторс» – 25-летнего шведского нападающего, чей контракт с кэпхитом 825 тысяч долларов действует до конца текущего сезона. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Асплунд набрал 8 (2+6) очков в 27 играх. Всего в НХЛ провел 164 матча и набрал 49 (18+31) баллов. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vendigo
Асплунд неплохой живчик, в молодежке смотрелся хорошо, но сейчас никаких шансов в состав БС, сляги обескровленный НП может подойти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий