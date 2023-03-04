«Калгари» – четвертая команда для Ханта в сезоне. «Торонто» обменял его на Радима Зогорну

сменил четвертую команду в этом сезоне НХЛ.

« » обменял нападающего в « » на форварда Радима Зогорну.

В текущем сезоне 27-летний Хант выступал за «Рейнджерс» (3 матча, 1 гол, игровое время 08:49), «Колорадо» (25 матчей, 1 гол, игровое время 08:49) и «Торонто» (9 матчей, 1 гол, игровое время 08:26).

26-летний Зогорна сыграл восемь игр за «Флэймс» в нынешнем сезоне и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 29 (10+19) баллов в 40 матчах за фарм-клуб «Калгари».