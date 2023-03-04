«Калгари» – четвертая команда для Ханта в сезоне. «Торонто» обменял его на Радима Зогорну
Драйден Хант сменил четвертую команду в этом сезоне НХЛ.
«Торонто» обменял нападающего в «Калгари» на форварда Радима Зогорну.
В текущем сезоне 27-летний Хант выступал за «Рейнджерс» (3 матча, 1 гол, игровое время 08:49), «Колорадо» (25 матчей, 1 гол, игровое время 08:49) и «Торонто» (9 матчей, 1 гол, игровое время 08:26).
26-летний Зогорна сыграл восемь игр за «Флэймс» в нынешнем сезоне НХЛ и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 29 (10+19) баллов в 40 матчах за фарм-клуб «Калгари».
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