Вудкрофт про 2:5 от СКА: «Минское «Динамо» обыграло само себя, но это поправимо. Впереди третий матч, мы готовы зажигать»

высказался после поражения от (2:5, 1-1 в серии) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Ожидали быстрое начало со стороны СКА – так и получилось. Где-то мы, наверное, были слишком мягкие, дали возможность забить три легких гола, наверное, недостаточно жестко играли перед своими воротами в ситуациях 50/50.

Но затем смогли вернуться в игру, потому что верили в себя и в свой план на матч.

Следующие 40 минут игра была равной, у нас были хорошие моменты, но там была и блестящая игра вратаря, и шайба попадала в штангу.

В общем сегодня удача была не на нашей стороне. Но отмечу старание нашей команды. У нас был свой рецепт для победы, но сегодня не сложилось – мы скорее обыграли сами себя и сами себе создали проблемы.

Самое важное, что все это поправимо. Впереди еще много матчей. Оставляем эту игру и готовимся к следующей – впереди третий матч в Минске, мы готовы зажигать, будет интересно.

– Подкожный хоккей на грани фола – единственный способ противостоять хорошо заряженному СКА?

– Не думаю. Как я уже говорил перед стартом плей-офф, мы уважаем соперника, тренеров, игроков и персонал.

Но когда игра началась, уже нет места сантиментам – надо играть жестко, максимально заряженно, при этом сохранять дисциплину.

Секрет успеха – в системном исполнении плана на игру и самоконтроле. Главное – верить в себя. Сегодня наш рецепт не сработал, но мы знаем, как это исправить, – сказал главный тренер минского « ».