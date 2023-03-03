Фаббро подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом» на 2,5 млн долларов. Он набрал 7 очков в этом сезоне

Теги Нэшвилл НХЛ Данте Фаббро Хоккей

«Нэшвилл» и Данте Фаббро согласовали условия нового контракта.

24-летний защитник подписал однолетнее соглашение с Предаторс на один год и 2,5 миллиона долларов.

Договор начнет действовать со следующего сезона. Его текущий кэпхит составляет 2,4 млн долларов.

Канадец набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «плюс 3» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Нэшвилл выбрал Фабрро на драфте НХЛ-2016 в первом раунде под общим 17-м номером.

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