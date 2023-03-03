Фаббро подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом» на 2,5 млн долларов. Он набрал 7 очков в этом сезоне
«Нэшвилл» и Данте Фаббро согласовали условия нового контракта.
24-летний защитник подписал однолетнее соглашение с Предаторс на один год и 2,5 миллиона долларов.
Договор начнет действовать со следующего сезона. Его текущий кэпхит составляет 2,4 млн долларов.
Канадец набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «плюс 3» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Нэшвилл выбрал Фабрро на драфте НХЛ-2016 в первом раунде под общим 17-м номером.
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