Джон Скотт: «Аризона» – это какая-то шутка. Беттмэн одобряет использование списка травмированных, чтобы не тратить и играть командой уровня АХЛ на студенческой арене»

негативно высказался об «Аризоне», которая берет в свою платежку контракты хоккеистов других клубов.

«Аризона» – это какая-то шутка.

переживает о командах, использующих долгосрочный список травмированных, чтобы тратить больше денег, но он же одобряет ситуацию, когда долгосрочный список травмированных используется, что не тратить и выпускать на лед команду уровня АХЛ на студенческой арене.

У них 30 неиспользованных миллионов долларов в долгосрочном списке травмированных, а своим игрокам они платят только 43 миллиона долларов!», – написал бывший тафгай, выступавший в клубах .

Недавно «Койотис» приняли участие в сделке по переходу Патрика Кэйна в «Рейнджерс», взяв на себя 25 процентов зарплаты игрока на себя.

Кроме того, « » имеет в своем долгосрочном списке травмированных соглашения следующих хоккеистов: Якуб Ворачек (кэпхит – 8,25 млн долларов), Ши Уэбер (7,85 млн), Эндрю Лэдд (5,5 млн) и Брайан Литтл (5,29 млн).