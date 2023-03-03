Джон Скотт: «Аризона» – это какая-то шутка. Беттмэн одобряет использование списка травмированных, чтобы не тратить и играть командой уровня АХЛ на студенческой арене»

Теги Аризона Гэри Беттмэн НХЛ Джон Скотт Хоккей

Джон Скотт негативно высказался об «Аризоне», которая берет в свою платежку контракты хоккеистов других клубов.

«Аризона» – это какая-то шутка.

Гэри Беттмэн переживает о командах, использующих долгосрочный список травмированных, чтобы тратить больше денег, но он же одобряет ситуацию, когда долгосрочный список травмированных используется, что не тратить и выпускать на лед команду уровня АХЛ на студенческой арене.

У них 30 неиспользованных миллионов долларов в долгосрочном списке травмированных, а своим игрокам они платят только 43 миллиона долларов!», – написал бывший тафгай, выступавший в клубах НХЛ.

Недавно «Койотис» приняли участие в сделке по переходу Патрика Кэйна в «Рейнджерс», взяв на себя 25 процентов зарплаты игрока на себя.

Кроме того, «Аризона» имеет в своем долгосрочном списке травмированных соглашения следующих хоккеистов: Якуб Ворачек (кэпхит – 8,25 млн долларов), Ши Уэбер (7,85 млн), Эндрю Лэдд (5,5 млн) и Брайан Литтл (5,29 млн).

11 комментариев

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Константин Михайлович
он прав,это наверное единственный смысл сосуществование аризоны
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Pink Floyd1276
Фиктивное предприятие "Рога и копыта".
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wolkov
Ответ Михаил Майоров
Ну скорее утилизатор токсичных контрактов
да не, именно обнальная контора, это же очевидно
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Direct free kick
Ответ couture39
Шутка - это скорее сам матч всех звезд. Для тех, кто не помнит, Джон Скотт в 2016м году стал еще и самым ценным игроком и выиграл Хонду от Беттмана: https://media.gettyimages.com/id/507820828/photo/2016-honda-nhl-all-star-game-final.jpg?s=1024x1024&w=gi&k=20&c=8veuc-yGgkqW2x_0SIc5CfPP1RXxxEtGwwjQOeKoPuU=
Factos
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couture39
Ответ Direct free kick
Шутка это Джон Скотт на матче всех звёзд 2016 https://media.gettyimages.com/id/507433422/photo/john-scott-of-the-arizona-coyotes-talks-with-nhl-network-announcers-jamie-hersch-and-kevin.jpg?s=612x612&w=gi&k=20&c=WTrIMenG8rwIv3fn_Uj6lWjs0EvDDgUBUfoSKUUNxdo=
Шутка - это скорее сам матч всех звезд. Для тех, кто не помнит, Джон Скотт в 2016м году стал еще и самым ценным игроком и выиграл Хонду от Беттмана: https://media.gettyimages.com/id/507820828/photo/2016-honda-nhl-all-star-game-final.jpg?s=1024x1024&w=gi&k=20&c=8veuc-yGgkqW2x_0SIc5CfPP1RXxxEtGwwjQOeKoPuU=
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raspisanie77
Ответ VovanKrutan
Они строят новую арену. Айлендерс тоже долго скитались. Так что не показатель
Айлз хоть за ПО боролись почти всегда и такой дичью не занимаются. Каков смысл существования последних 10 лет Зоны? Набрать Пронгера, Дацюка и т. д. ещё человек 20, дотягивает до пола зп и болтаться внизу
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Николай Васильков
Команда-свалка.
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Direct free kick
Шутка это Джон Скотт на матче всех звёзд 2016 https://media.gettyimages.com/id/507433422/photo/john-scott-of-the-arizona-coyotes-talks-with-nhl-network-announcers-jamie-hersch-and-kevin.jpg?s=612x612&w=gi&k=20&c=WTrIMenG8rwIv3fn_Uj6lWjs0EvDDgUBUfoSKUUNxdo=
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VovanKrutan
Ответ raspisanie77
Прав, это контора латиносов по отмыванию денег и Бэтмэн их любит конечно за красивые глаза и позволил играть на арене студентов, никакой коррупции)
Они строят новую арену. Айлендерс тоже долго скитались. Так что не показатель
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Михаил Майоров
Ответ raspisanie77
Прав, это контора латиносов по отмыванию денег и Бэтмэн их любит конечно за красивые глаза и позволил играть на арене студентов, никакой коррупции)
Ну скорее утилизатор токсичных контрактов
+5
-2
+3
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raspisanie77
Прав, это контора латиносов по отмыванию денег и Бэтмэн их любит конечно за красивые глаза и позволил играть на арене студентов, никакой коррупции)
+12
-6
+6
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