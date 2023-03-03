Джон Скотт: «Аризона» – это какая-то шутка. Беттмэн одобряет использование списка травмированных, чтобы не тратить и играть командой уровня АХЛ на студенческой арене»
Джон Скотт негативно высказался об «Аризоне», которая берет в свою платежку контракты хоккеистов других клубов.
«Аризона» – это какая-то шутка.
Гэри Беттмэн переживает о командах, использующих долгосрочный список травмированных, чтобы тратить больше денег, но он же одобряет ситуацию, когда долгосрочный список травмированных используется, что не тратить и выпускать на лед команду уровня АХЛ на студенческой арене.
У них 30 неиспользованных миллионов долларов в долгосрочном списке травмированных, а своим игрокам они платят только 43 миллиона долларов!», – написал бывший тафгай, выступавший в клубах НХЛ.
Недавно «Койотис» приняли участие в сделке по переходу Патрика Кэйна в «Рейнджерс», взяв на себя 25 процентов зарплаты игрока на себя.
Кроме того, «Аризона» имеет в своем долгосрочном списке травмированных соглашения следующих хоккеистов: Якуб Ворачек (кэпхит – 8,25 млн долларов), Ши Уэбер (7,85 млн), Эндрю Лэдд (5,5 млн) и Брайан Литтл (5,29 млн).
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