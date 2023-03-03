Леонтьев о 1-м периоде игры с «Ак Барсом»: «Никто нас не обескураживал, мы не перегорели. Всякое бывает. И такие шайбы залетают»

Олег Леонтьев высказался после матча против « » (1:4, 1-1).

– Не использовали свои хорошие моменты. Одного гола недостаточно для победы. Боевая, хорошая игра, много столкновений, зрелищный хоккей, хороший, добротный, как в плей-офф. Проанализируем наши действия и будет готовиться к домашним матчам.

– Показалось, что команда была обескуражена в первом периоде. Ребята перегорели или какие причины?

– Как перегорели? Мы настраивались на матч. Всякое бывает. И такие шайбы залетают. Нужно ко всему быть готовым. Конечно, нет, никто нас не обескураживал и мы не перегорели.

– Не обернулись ли негативной стороной драки и частые столкновения во втором периоде?

– Нет. Если потратили, то соперник тоже. Нужно быть готовым ко всему. Хоккеист должен быть обученным к дракам и должен уметь давать сдачи.

– В первом периоде поменяли Тихомирова на Судницина. Почему?

– Не пошла игра сегодня у Андрея. Нужно было что-то сделать.

– Вы после первой игры сказали, что задачу минимум выполнили. Это могло сказаться на настрое?

– Это я вам сказал. В раздевалке я другое говорил.

– С чем связано такое начало?

– Залетели шальные – это бывает. Люди бросают, залетают и такие. Бывают из выходных положений промахиваются.

– Как состояние Чивилева? Он пропустил два удара от Радулова.

– Нормально все. Чивилев – железный у нас парень. Никаких ударов и не было, вам показалось.

– Не жалеете о своих словах, что выпустите Гарипова во втором раунде?

– Вы, наверное, не так поняли. Второй раунд, то есть домашняя серия. Он будет стоять в домашних матчах, – сказал главный тренер « ».