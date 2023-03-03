Гендиректор «Нефтехимика» про поднятие пола зарплат в КХЛ: «Сможем усилить состав игроками высокого класса. Планируем привлечение трех легионеров»
Генеральный директор «Нефтехимика» назвал положительным моментом повышение пола зарплат в КХЛ.
«Это положительный момент, потому что мы тогда сможем усилить наш состав игроками более высокого класса.
Планируем привлечение трех легионеров, и сокращение лимита [с пяти иностранцев до трех] на нас в отрицательном плане не повлияет», – сказал Игорь Ларионов.
В этом сезоне пол зарплат в КХЛ установлен на уровне 315 миллионов рублей. С сезона-2023/24 он будет составлять 405 млн рублей.
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