«Даллас» выменял Доми у «Чикаго», отдав Худобина и выбор во 2-м раунде драфта

« » выменял у «Чикаго», отдав и выбор во 2-м раунде драфта-2025.

36-летний российский вратарь не играл в в текущем сезоне. В АХЛ за «Техас» провел 24 игры (89,9% сэйвов, 2,89 коэффициент надежности). У него действует последний год соглашения с кэпхитом 3,33 миллиона долларов.

28-летний Доми прошлым летом подписал с «Блэкхокс» контракт на год и 3 млн долларов. В текущем сезоне форвард провел 60 игр и набрал 49 (18+31) очков.

«Старс» также получили в сделке 25-летнего вратаря Дилана Уэллса, в этом сезоне дебютировавшего в НХЛ (1 матч). В АХЛ провел 17 матчей (90,5%, 2,96).

« » теперь располагает 14 выборами в первом (6) и втором (8) раундах на следующих трех драфтах.