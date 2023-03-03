«Даллас» выменял Доми у «Чикаго», отдав Худобина и выбор во 2-м раунде драфта

Теги переходы Чикаго Даллас Антон Худобин НХЛ Макс Доми Дилан Уэллс Хоккей

«Даллас» выменял Макса Доми у «Чикаго», отдав Антона Худобина и выбор во 2-м раунде драфта-2025.

36-летний российский вратарь не играл в НХЛ в текущем сезоне. В АХЛ за «Техас» провел 24 игры (89,9% сэйвов, 2,89 коэффициент надежности). У него действует последний год соглашения с кэпхитом 3,33 миллиона долларов. 

28-летний Доми прошлым летом подписал с «Блэкхокс» контракт на год и 3 млн долларов. В текущем сезоне форвард провел 60 игр и набрал 49 (18+31) очков. 

«Старс» также получили в сделке 25-летнего вратаря Дилана Уэллса, в этом сезоне дебютировавшего в НХЛ (1 матч). В АХЛ провел 17 матчей (90,5%, 2,96). 

«Чикаго» теперь располагает 14 выборами в первом (6) и втором (8) раундах на следующих трех драфтах. 

3 комментария

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Maks Bynin
Чикаго решил доигрывать сезон АХЛовцами. Джонс наверное на выход запросится
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Maxim Shumov
Что-то больно много ограблений в этот дедлайн
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Darkhan Darkhan
Доби с окончанием карьеры в НХЛ как бы это грустно не звучало
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