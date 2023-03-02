Мартемьянов о победе над «Авангардом»: «Сибирь» оказалась немного терпеливее и удачливее. Старались упросить игру, каждая ошибка чревата»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Мартемьянов Антон Красоткин Чемпионат.com Хоккей

Андрей Мартемьянов дал комментарий о победе над «Авангардом» в первом матче серии Кубка Гагарина.

«Сибирь» выиграла со счетом 2:1 в овертайме, переведя игру в дополнительное время на 59-й минуте в третьем периоде.

– Тяжелая, сложная игра. Предполагали, что «Авангард» будет много прессинговать и атаковать.

К этому были готовы. Старались упростить игру. Игра шла шайба в шайбу. Но мы оказались немножко терпеливее и удачливее.

Рад, что Антон Красоткин постоянно держал команду в игре. Это я не выделяю. Просто отмечу.

– За счет чего удалось перестроить команду сразу после пропущенной шайбы?

– За счет правильной игры «6 на 5». Мы забили этот гол, если вы заметили, «6 на 5». Парни молодцы, хорошо сыграли на добивании, были заряжены на забитие гола – они его и забили.

– По содержанию сегодняшняя игра отличалась от матчей с «Авангардом» в регулярке?

– Мы играем в чемпионате более раскованно – сейчас каждая ошибка чревата последствиями.

Возможно, кто меньше их совершит, тот и выиграет. Цена любой ошибки возрастает кратно в плей-офф, – сказал главный тренер «Сибири».

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3 комментария

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забанинныйСевер12
Ответ Сергей Орлов
Снять это убожество с чемпионата.
Серёга, на орехи налегай, не затягивай!
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забанинныйСевер12
Правильную тактику выбрал Алексеевич, команда серьёзная, вполне очевидно что готовились играть вторым номером, это наша игра. Команды начали осторожно, дальше возможно под раскроются, а пока очень правильное начало, проявили характер, комбекнули и победили.
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+1
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Сергей Орлов
Снять это убожество с чемпионата.
+2
-2
0
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