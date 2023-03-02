Мартемьянов о победе над «Авангардом»: «Сибирь» оказалась немного терпеливее и удачливее. Старались упросить игру, каждая ошибка чревата»

дал комментарий о победе над «Авангардом» в первом матче серии Кубка Гагарина.

« » выиграла со счетом 2:1 в овертайме, переведя игру в дополнительное время на 59-й минуте в третьем периоде.

– Тяжелая, сложная игра. Предполагали, что « » будет много прессинговать и атаковать.

К этому были готовы. Старались упростить игру. Игра шла шайба в шайбу. Но мы оказались немножко терпеливее и удачливее.

Рад, что постоянно держал команду в игре. Это я не выделяю. Просто отмечу.

– За счет чего удалось перестроить команду сразу после пропущенной шайбы?

– За счет правильной игры «6 на 5». Мы забили этот гол, если вы заметили, «6 на 5». Парни молодцы, хорошо сыграли на добивании, были заряжены на забитие гола – они его и забили.

– По содержанию сегодняшняя игра отличалась от матчей с « » в регулярке?

– Мы играем в чемпионате более раскованно – сейчас каждая ошибка чревата последствиями.

Возможно, кто меньше их совершит, тот и выиграет. Цена любой ошибки возрастает кратно в плей-офф, – сказал главный тренер «Сибири».