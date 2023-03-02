Кравец о поражении от «Сибири»: «Авангард» хорошо играл, создавал моменты, старался играть в давление. Могли бы побольше побросать»

высказался после поражения от «Сибири» в первом матче серии Кубка Гагарина.

«Авангард» уступил новосибирцам со счетом 1:2 в овертайме.

– Хорошая, плотная игра. Битва была на протяжении всех трех периодов. Хороший гол забили. Жаль, что не выстояли. В овертайме решила вроде и не ошибка, но контратака соперника закончилась голом.

На протяжении всей игры, я считаю, мы достаточно хорошо играли и моменты создавали. Единственное, что, конечно, надо их использовать.

Но это плей-офф. Есть следующая игра – здесь очков нет. Расстраиваться нельзя, ребята выполняли свою работу и, естественно, хотели победить. Нужно готовиться к следующей игре.

« » показала характер, показала, что она, как мы и рассматривали, умеет играть на контратаках и умеет достаточно плотно и уверенно играть в обороне с хорошим вратарем. Это она показала.

Нам нужно находить пути в большинстве, на пятаке, на добивании и, естественно, самим постараться не удаляться.

– Можно ли против плотно обороняющейся обороны «Сибири» играть в давление постоянно?

– В принципе, конечно, не хочется откатываться и давать «Сибири» раскатываться и делать наступательные действия, поэтому мы старались по возможности играть в давление.

Я считаю, что все равно могли бы побольше мы побросать, потому что защитникам доставляли шайбу наверх, пытались находить пустые ворота, но, наверное – да не наверное, а точно – нужно больше бросать и закрывать вратаря, создавать неудобства, – сказал главный тренер « ».

«Авангард» нанес 27 бросков по воротам «Сибири» в матче.