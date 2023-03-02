«Лада» проиграла АКМ 3 матча подряд (в домашней 5-й игре счет – 0:5) и уступает 2-3 в серии 1-го раунда плей-офф ВХЛ

Теги Лада Валерий Белов КХЛ ВХЛ Кубок Петрова Академия Михайлова Хоккей

«Лада» уступает в серии в первом раунде плей-офф ВХЛ.

Команда из Тольятти, которую тренирует Валерий Белов, на своей площадке проиграла Академии Михайлова (0:5) в пятом матче серии Кубка Петрова.

Проиграв три матча подряд, «Лада» уступает в серии со счетом 2-3 перед выездным матчем на льду АКМ в Туле.

Тольяттинцы заняли 6-е место в регулярном чемпионате, АКМ – 11-е.

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Позорники. АКМ в КХЛ!
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий