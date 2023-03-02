«Лада» проиграла АКМ 3 матча подряд (в домашней 5-й игре счет – 0:5) и уступает 2-3 в серии 1-го раунда плей-офф ВХЛ
«Лада» уступает в серии в первом раунде плей-офф ВХЛ.
Команда из Тольятти, которую тренирует Валерий Белов, на своей площадке проиграла Академии Михайлова (0:5) в пятом матче серии Кубка Петрова.
Проиграв три матча подряд, «Лада» уступает в серии со счетом 2-3 перед выездным матчем на льду АКМ в Туле.
Тольяттинцы заняли 6-е место в регулярном чемпионате, АКМ – 11-е.
Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.
Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.
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