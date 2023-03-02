«Авангард» и «Сибирь» совершили 89 силовых приемов на двоих. У первого звена омичей 0 очков и 2 броска за игру – оба от Буше, Ткачев сделал 8 хитов
«Авангард» и «Сибирь» совершили 89 силовых приемов в общей сложности.
Новосибирская команда одержала победу в первом матче (2:1 ОТ) серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Авангард» выполнил 50 силовых приемов, «Сибирь» – 39. В составе «ястребов» активнее всех силовые приемы делал нападающий Владимир Ткачев (8), в составе новосибирцев – Алексей Яковлев и Никита Шашков (7).
Первое звено омского клуба – Владимир Ткачев – Корбан Найт – Рид Буше – не отметилось результативными действиями, нанеся в целом два броска за игру (их выполнил Буше).
Счет по броскам в игре – 27:21 в пользу «Авангарда». «Сибирь» заблокировала 28 бросков, «Авангард» – 17.
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