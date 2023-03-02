«Авангард» и «Сибирь» совершили 89 силовых приемов на двоих. У первого звена омичей 0 очков и 2 броска за игру – оба от Буше, Ткачев сделал 8 хитов

« » и «Сибирь» совершили 89 силовых приемов в общей сложности.

Новосибирская команда одержала победу в первом матче (2:1 ОТ) серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Авангард» выполнил 50 силовых приемов, «Сибирь» – 39. В составе «ястребов» активнее всех силовые приемы делал нападающий (8), в составе новосибирцев – и Никита Шашков (7).

Первое звено омского клуба – Владимир Ткачев – – – не отметилось результативными действиями, нанеся в целом два броска за игру (их выполнил Буше).

Счет по броскам в игре – 27:21 в пользу «Авангарда». «Сибирь» заблокировала 28 бросков, «Авангард» – 17.