Пастрняк подписал 8-летний контракт с «Бостоном». Зарплата – 11,25 млн долларов в год

Теги Бостон НХЛ Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк подписал контракт с «Бостоном» на 90 миллионов долларов.

Новое соглашение 26-летнего нападающего и клуба рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата чешского форварда составит 11,25 миллиона долларов.

Договор начнет действовать со следующего сезона. По текущему контракту зарплата Пастрняка составляет 6,66 млн долларов.

Нападающий набрал 80 (42+38) очков при полезности «плюс 27» в 60 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности в лиге Пастрняк записал на свой счет 584 (282+202) балла за результативность в 570 играх.

«Брюинс» выбрали хоккеиста на драфте НХЛ-2014 под общим 25-м номером в первом раунде. Пастрянк выступает за команду с сезона-2014/15.

16 комментариев

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Crenk
Ответ frol92
Ну если Ларкину 9 лямов дают, то Пастрняк явно заслуживает своей игрой такой суммы. Лидер и будущий капитан Бостона думаю.
Капитан следующий скорее Чарли Макэвой
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Shamarin
Ответ Nepobedimy
Шикарные условия для обеих сторон
Реальные деньги за 40+ шайб стабильно за сезон. Элитарный чех.
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Crenk
Ответ Ферзь на р1
Всё по делу! И волки сыты, и овцы целы, Паста игрок до мозга костей
И Орёл добавился
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Отец Мельдоний
Отрадная новость - хорошо, что договорились, и сами не пожадничали и Пастрняк не стал космических требований выдвигать.
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Кавабунга Шреддоголовый
Элитная паста
+2
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Хей-Хо, а ну пошли!
Колорадо, вместо Пасты, горделиво выбрал Бликли !
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Антон Якимцев
11 млн.

Элитная паста из лучших твёрдых сортов пшеницы, приготовленная в головке сыра.

Good deal.
+12
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+12
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гилберт
Ответ frol92
Ну если Ларкину 9 лямов дают, то Пастрняк явно заслуживает своей игрой такой суммы. Лидер и будущий капитан Бостона думаю.
Ларкин тут вообще не при делах.
+2
-1
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sancho81
Заслужил. 6 лямов для него ни о чем,конечно.
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Юрий Богданов
not bad
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Ферзь на р1
Всё по делу! И волки сыты, и овцы целы, Паста игрок до мозга костей
+5
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+5
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nosser
Напьюсь сегодня. Просто супер. От мейнстрима Бостон уйдет в перестройку и Пасту надо менять до топ претендент на чашку и Давид всю карьеру в клубе.
+6
-3
+3
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frol92
Ответ Камиль Мухаметшин
очуметь что творит Бостон ) реально претенденты на чашку
при чем здесь чашка и контракт Пастрняка, который начнет действовать только со следующего сезона?
+38
-2
+36
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Камиль Мухаметшин
очуметь что творит Бостон ) реально претенденты на чашку
+6
-9
-3
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frol92
Ну если Ларкину 9 лямов дают, то Пастрняк явно заслуживает своей игрой такой суммы. Лидер и будущий капитан Бостона думаю.
+42
-1
+41
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Nepobedimy
Шикарные условия для обеих сторон
+5
-1
+4
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