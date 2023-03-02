Пастрняк подписал 8-летний контракт с «Бостоном». Зарплата – 11,25 млн долларов в год

подписал контракт с « » на 90 миллионов долларов.

Новое соглашение 26-летнего нападающего и клуба рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата чешского форварда составит 11,25 миллиона долларов.

Договор начнет действовать со следующего сезона. По текущему контракту зарплата Пастрняка составляет 6,66 млн долларов.

Нападающий набрал 80 (42+38) очков при полезности «плюс 27» в 60 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности в лиге Пастрняк записал на свой счет 584 (282+202) балла за результативность в 570 играх.

«Брюинс» выбрали хоккеиста на драфте НХЛ-2014 под общим 25-м номером в первом раунде. Пастрянк выступает за команду с сезона-2014/15.