Кожевников о поражении СКА: «С опытом у Ротенберга все нормально. Другое дело – умение настраивать команду. Этого не хватило»
Александр Кожевников прокомментировал поражение СКА в матче с минским «Динамо» (4:6, 0-1).
В первый день плей-офф-2023 все команды с высоким посевом проиграли свои матчи.
– Не ждали таких результатов?
– Так бывает, это начало плей‑офф. На вторые игры фавориты соберутся, матчи будут совершенно другими.
– СКА пропустил шесть шайб. У команды большие проблемы в обороне?
– Раз столько пропускают, значит, есть проблемы. Пару человек где-то недоработали, недоиграли моменты. Да, неудачно сыграли в обороне. Бывают у них такие провалы. Это понятно: у команды же не так много опыта в плей-офф.
– А небольшой опыт тренера тоже сказывается?
– Роман Борисович [Ротенберг] в плей-офф уже работал. С опытом у него все нормально. Другое дело – умение настраивать команду. Этого главному тренеру не хватило, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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