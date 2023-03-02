Александр Кожевников прокомментировал поражение СКА в матче с минским «Динамо» (4:6, 0-1).

В первый день плей-офф-2023 все команды с высоким посевом проиграли свои матчи.

– Не ждали таких результатов?

– Так бывает, это начало плей‑офф. На вторые игры фавориты соберутся, матчи будут совершенно другими.

– СКА пропустил шесть шайб. У команды большие проблемы в обороне?

– Раз столько пропускают, значит, есть проблемы. Пару человек где-то недоработали, недоиграли моменты. Да, неудачно сыграли в обороне. Бывают у них такие провалы. Это понятно: у команды же не так много опыта в плей-офф.

– А небольшой опыт тренера тоже сказывается?

– Роман Борисович [Ротенберг] в плей-офф уже работал. С опытом у него все нормально. Другое дело – умение настраивать команду. Этого главному тренеру не хватило, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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