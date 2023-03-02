Валерий Каменский: «Минское «Динамо» лучше настроилось и дало бой, почувствовало вкус победы. СКА нужно переломить это и показать свое мастерство»

прокомментировал поражение СКА в первом матче серии с минским « » (4:6).

– Вижу, что регулярный сезон прошел удачно. Все команды могут сражаться с фаворитами, в том числе молодые коллективы, которые только попали. Это доказывает, что КХЛ на правильном пути и надо увеличивать количество игр, тогда будет еще интереснее.

– Главная сенсация игрового дня – поражение СКА от минского «Динамо», еще и с шестью пропущенными. Что пошло не так?

– Ну, там две были пропущены в пустые ворота… Матч на матч не приходится. Случаются такие казусы, они у СКА уже были. Но потом они выходили и доказывали своей игрой, что являются мастерами.

Вчера минское «Динамо» лучше настроилось и дало бой. Тренерский штаб и ребята теперь сделают выводы, и будет интересная борьба во втором матче. «Динамо» почувствовало вкус победы, а Питеру нужно переломить это и показать свое мастерство.

– СКА остается фаворитом плей‑офф?

– По одной игре не судят. Особенно в плей-офф, – сказал вице-президент по развитию .

😳 СКА начал плей-офф с поражения дома: подвел вратарь, а Минск оказался неожиданно хорош