Валерий Каменский: «Минское «Динамо» лучше настроилось и дало бой, почувствовало вкус победы. СКА нужно переломить это и показать свое мастерство»

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Валерий Каменский прокомментировал поражение СКА в первом матче серии с минским «Динамо» (4:6).

– Вижу, что регулярный сезон прошел удачно. Все команды могут сражаться с фаворитами, в том числе молодые коллективы, которые только попали. Это доказывает, что КХЛ на правильном пути и надо увеличивать количество игр, тогда будет еще интереснее.

– Главная сенсация игрового дня – поражение СКА от минского «Динамо», еще и с шестью пропущенными. Что пошло не так?

– Ну, там две были пропущены в пустые ворота… Матч на матч не приходится. Случаются такие казусы, они у СКА уже были. Но потом они выходили и доказывали своей игрой, что являются мастерами.

Вчера минское «Динамо» лучше настроилось и дало бой. Тренерский штаб и ребята теперь сделают выводы, и будет интересная борьба во втором матче. «Динамо» почувствовало вкус победы, а Питеру нужно переломить это и показать свое мастерство.

– СКА остается фаворитом плей‑офф?

– По одной игре не судят. Особенно в плей-офф, – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
"Эксперт" даже не смотрел игру, сплошное пустословие про настрой)
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