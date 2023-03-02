Летунов про NCAA: «Опасений не было – был четкий план. Помимо игры хотелось пойти в университет и получить образование»

поделился воспоминаниями о выступлении в .

– Ты очень рано уехал играть в Америку. Причем твой путь в был очень необычным. Ты первый из россиян, кто прибился в НХЛ через студенческие лиги. Не было ли опасений, так как до тебя никто из наших ребят не пробивался в НХЛ таким способом?

– Опасений не было – был четкий план. Помимо игры хотелось пойти в университет и получить образование. Плюс я знал, что в этих лигах также есть скауты, которые постоянно отсматривают ребят и следят за ними.

Так же, когда ты только приходишь в университет, ты всегда играешь против старших ребят. На мой взгляд, такие условия были максимально приближены к НХЛ, поэтому решил развивать свою карьеру подобным способом.

– Правда ли, что инфраструктура в студенческих и юношеских лигах развита так же, как в ?

– Именно в университетах, где основной вид спорта – хоккей, инфраструктуре уделяется огромное внимание. Все студенты приходят на матчи, поддерживают свои команды. На множестве матчей собираются аншлаги, – сказал нападающий « ».