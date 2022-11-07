Форвард «Торпедо» Летунов о 3:1 со «Спартаком»: «Реванш за поражение в Москве – дело чести»

Форвард высказался о победе над (3:1).

«У всех сегодня было хорошее настроение перед игрой, вышли заряженные. Сегодня играли более активно в зоне нападения, больше бросали, лезли на ворота. С «Локомотивом» не хватило такой нацеленности на ворота. Разобрали игру, все ошибки, сделали вывод – и результат на табло.

Было дело чести взять реванш за поражение в Москве. Мы помним счет [3:4], помним игру, и не хотелось повторения. Выстояли и взяли два очка», – сказал Летунов.