Форвард «Торпедо» Летунов о 3:1 со «Спартаком»: «Реванш за поражение в Москве – дело чести»

Теги Спартак Торпедо КХЛ Максим Летунов Хоккей

Форвард «Торпедо» Максим Летунов высказался о победе над «Спартаком» (3:1).

«У всех сегодня было хорошее настроение перед игрой, вышли заряженные. Сегодня играли более активно в зоне нападения, больше бросали, лезли на ворота. С «Локомотивом» не хватило такой нацеленности на ворота. Разобрали игру, все ошибки, сделали вывод – и результат на табло.

Было дело чести взять реванш за поражение в Москве. Мы помним счет [3:4], помним игру, и не хотелось повторения. Выстояли и взяли два очка», – сказал Летунов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные