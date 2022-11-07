Игорь Ларионов: «Торпедо» хотело реабилитироваться после 0:4 от «Локо». Спасибо «Спартаку» за массу неприятностей и интригу»

Главный тренер подвел итоги матча со (3:1).

«Спасибо спартаковцам за то, что доставили нам в конце массу неприятностей. У них хоккеисты поопытнее, и они сумели внести интригу в игру.

В целом она была неплохая при большой поддержке болельщиков. За исключением пяти неоправданных удалений. Хоккеисты хотели себя реабилитировать после поражения 0:4 от «Локомотива». Гол в первом периоде позволил нам раскрыть соперников.

По состоянию ничего пока не скажу, потому что травмы такого характера, как правило, дают о себе знать на следующий день.

играл долго за океаном, и его игра формировалась под влиянием тренеров той школы. Каждому требуется время на адаптацию, но он оживает. Мы требуем от игроков, чтобы был креатив во всех звеньях. Летунов растет и прогрессирует. Он грамотно вел игру своих партнеров по звену, подчищал в обороне и созидал впереди.

В меньшинстве много сил отдается при таком хоккее. В таком темпе играть сложно, но сегодня хоккеисты были настроены правильно, агрессивно. Игра в меньшинстве была настроена на короткие смены, чтобы не задерживаться в обороне на 40-50 секунд», – сказал Ларионов.