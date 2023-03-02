«Детройт» обменял защитника Гронека в «Ванкувер» на 2 драфт-пика

« » обменял защитника в « » на 2 драфт-пика.

«Ред Уингс» получили в сделке выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 (условный), изначально принадлежавший «Айлендерс», и выбор во 2-м раунде драфта-2023.

«Кэнакс» также достался выбор в 4-м раунде драфта-2023.

Контракт 25-летнего чеха с кэпхитом 4,4 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24.

В 60 матчах текущего сезона он набрал 38 (9+29) очков при полезности «+8» и среднем времени на льду 21:31.