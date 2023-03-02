«Детройт» обменял защитника Гронека в «Ванкувер» на 2 драфт-пика

Теги переходы Детройт Ванкувер НХЛ Филип Гронек Хоккей

«Детройт» обменял защитника Филипа Гронека в «Ванкувер» на 2 драфт-пика.

«Ред Уингс» получили в сделке выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 (условный), изначально принадлежавший «Айлендерс», и выбор во 2-м раунде драфта-2023. 

«Кэнакс» также достался выбор в 4-м раунде драфта-2023. 

Контракт 25-летнего чеха с кэпхитом 4,4 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24. 

В 60 матчах текущего сезона он набрал 38 (9+29) очков при полезности «+8» и среднем времени на льду 21:31. 

7 комментариев

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Olga Lalalalala
Игрок формата зайдера, только менее перспективный.

А вот обменять можно было и по- лучше
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dvs-66
Ответ Вадим Сидоров
То понабрал свободных агентов, а тут сливать начал сезон
Да не говори. Такой драфт а он целую пятерку и вратаря зачем то подписал. Сейчас бы с Недельковичем спокойно в хвосте плелись. Ну может понял что косячнул. Время упасть на дно еще есть ))
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Вадим Сидоров
Ответ dvs-66
Норм. Стиви понял что драфт хороши и надо сливать. Осталось Берта еще на первый раунд обменять. Филе спасибо, играл как мог. Но привозила тот еще )
То понабрал свободных агентов, а тут сливать начал сезон
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dvs-66
Норм. Стиви понял что драфт хороши и надо сливать. Осталось Берта еще на первый раунд обменять. Филе спасибо, играл как мог. Но привозила тот еще )
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Deathspell Omega
Как почему поменяли?!
Потому что он посмел очков набрать больше, чем Зайдер.
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Вадим Сидоров
Ответ Radik_2.0
что зачем почему?
Да, странное решение - контракт до 2024, потом статус RFA (можно без проблем хорошо обменять), играл неплохо. Не верят в него наверное и решили толкнуть пока вырос в цене.
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Radik_2.0
что зачем почему?
+2
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