«Детройт» обменял защитника Гронека в «Ванкувер» на 2 драфт-пика
«Детройт» обменял защитника Филипа Гронека в «Ванкувер» на 2 драфт-пика.
«Ред Уингс» получили в сделке выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 (условный), изначально принадлежавший «Айлендерс», и выбор во 2-м раунде драфта-2023.
«Кэнакс» также достался выбор в 4-м раунде драфта-2023.
Контракт 25-летнего чеха с кэпхитом 4,4 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24.
В 60 матчах текущего сезона он набрал 38 (9+29) очков при полезности «+8» и среднем времени на льду 21:31.
А вот обменять можно было и по- лучше
Потому что он посмел очков набрать больше, чем Зайдер.