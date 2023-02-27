«Авангард» показал лучшую среднюю посещаемость в сезоне КХЛ – 11,5 тысяч зрителей, «Металлург» на 15-м месте. У «Торпедо» самый высокий процент заполняемости – 99,3

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Опубликована статистика посещаемости клубов КХЛ в сезоне-2022/23.

Средняя посещаемость матчей в регулярном чемпионате составила 5 438 зрителей при средней заполняемости арен в 63,5%.

Первое место по средней аудитории на матче занял «Авангард», вернувшийся в Омск в этом сезоне.

1. «Авангард» – 11 527 зрителей (96,1 процент заполняемости арены);

2. СКА – 10 969 (89,2%);

3. «Динамо» Минск – 8 491 (56,3%);

4. «Ак Барс» – 7 395 (83,2%);

5. «Салават Юлаев» – 6 939 (81,4%);

6. «Трактор» – 6 139 (81,9%);

7. «Барыс» – 5 654 (49,1%);

8. «Динамо» Москва – 5 533 (52,6%);

9. «Локомотив» – 5 472 (60,3%);

10. «Торпедо» – 5 461 (99,3%);

11. «Сибирь» – 5 403 (89,2%);

12. ЦСКА – 5 083 (42%);

13. «Амур» – 5 053 (71,2%);

14. «Автомобилист» – 4 566 (82,6%);

15. «Металлург» – 4 011 (51,8%);

16. «Сочи» – 3 909 (32,6%);

17. «Адмирал» – 3 847 (65%);

18. «Спартак» – 3 809 (30,7%);

19. «Северсталь» – 3 610 (65,3%);

20. «Нефтехимик» – 3 143 (57,1%);

21. «Витязь» – 2 809 (49,5%);

22. «Куньлунь» – 800 (11,4%).

7 комментариев

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Ачиваков Марат
Ответ Эдуард Элверс
Зачем вообще Куньлунь в КХЛ. Разве китайцы вообще дают деньги или платят что-то? Не понимаю или просто политика?
КХЛ вот зачем.
0
-2
-2
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Vadoniy
Печальная статистика, но вполне ожидаемая
+1
0
+1
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Vadoniy
Ответ Satvaldino
В ваших знаниях русского языка
Если это болельщик куньлуня, то он большой молодец
0
0
0
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Satvaldino
Ответ Сергей Сурков
ни чего смешного,
В ваших знаниях русского языка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдуард Элверс
Зачем вообще Куньлунь в КХЛ. Разве китайцы вообще дают деньги или платят что-то? Не понимаю или просто политика?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Сурков
Ответ askarik1992
Куньлунь смешно)
ни чего смешного,
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
askarik1992
Куньлунь смешно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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