«Авангард» показал лучшую среднюю посещаемость в сезоне КХЛ – 11,5 тысяч зрителей, «Металлург» на 15-м месте. У «Торпедо» самый высокий процент заполняемости – 99,3

Опубликована статистика посещаемости клубов в сезоне-2022/23.

Средняя посещаемость матчей в регулярном чемпионате составила 5 438 зрителей при средней заполняемости арен в 63,5%.

Первое место по средней аудитории на матче занял « », вернувшийся в Омск в этом сезоне.

1. «Авангард» – 11 527 зрителей (96,1 процент заполняемости арены);

2. СКА – 10 969 (89,2%);

3. «Динамо» Минск – 8 491 (56,3%);

4. « » – 7 395 (83,2%);

5. « » – 6 939 (81,4%);

6. « » – 6 139 (81,9%);

7. « » – 5 654 (49,1%);

8. «Динамо» Москва – 5 533 (52,6%);

9. « » – 5 472 (60,3%);

10. « » – 5 461 (99,3%);

11. « » – 5 403 (89,2%);

12. – 5 083 (42%);

13. « » – 5 053 (71,2%);

14. « » – 4 566 (82,6%);

15. « » – 4 011 (51,8%);

16. «Сочи» – 3 909 (32,6%);

17. «Адмирал» – 3 847 (65%);

18. «Спартак» – 3 809 (30,7%);

19. «Северсталь» – 3 610 (65,3%);

20. «Нефтехимик» – 3 143 (57,1%);

21. «Витязь» – 2 809 (49,5%);

22. «Куньлунь» – 800 (11,4%).