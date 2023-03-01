«Лос-Анджелес» выменял Гаврикова и Корписало у «Коламбуса», отдав Куика и выбор в 1-м раунде драфта (The Fourth Period)
«Лос-Анджелес» выменял защитника Владислава Гаврикова у «Коламбуса».
Об этом сообщает The Fourth Period. Утверждается, что «Кингс» также получили в сделке вратаря Йоонаса Корписало.
«Блю Джекетс» достались вратарь Джонатан Куик и пакет активов, в числе которых выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2023.
Подписание нового контракта с 27-летним россиянином (52 матча, 10 очков при «минус 7» и 22:20 в среднем на льду в текущем сезоне) пока не согласовано.
Его кэпхит по условиям текущего соглашения составляет 2,8 миллиона долларов, оно рассчитано до конца этого сезона. Летом Гавриков может стать неограниченно свободным агентом.
У 37-летнего Куика (31 матч, 87,6% сэйвов в текущем сезоне) летом завершается срок действия контракта с кэпхитом 5,8 млн долларов. Он выступал за «Кингс» с 2008 года и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли.
У 28-летнего Корписало (28 матчей, 91,3% сэйвов в текущем сезоне) летом завершается срок действия контракта с кэпхитом 1,3 млн долларов.
Из спорт-экспресс
После плей офф его стоимость перед открытием НСА возможно ещё подрастёт
А там разберётся как лучше для него
В КХЛ передвижение игроков по командам происходит по другим правилам,а точнее вне правил,порой кажется что происходит скупка краденного