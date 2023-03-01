«Лос-Анджелес» выменял Гаврикова и Корписало у «Коламбуса», отдав Куика и выбор в 1-м раунде драфта (The Fourth Period)

Теги возможные переходы Коламбус Лос-Анджелес драфт НХЛ Джонатан Куик Владислав Гавриков Йоонас Корписало Хоккей

«Лос-Анджелес» выменял защитника Владислава Гаврикова у «Коламбуса».

Об этом сообщает The Fourth Period. Утверждается, что «Кингс» также получили в сделке вратаря Йоонаса Корписало.

«Блю Джекетс» достались вратарь Джонатан Куик и пакет активов, в числе которых выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2023. 

Подписание нового контракта с 27-летним россиянином (52 матча, 10 очков при «минус 7» и 22:20 в среднем на льду в текущем сезоне) пока не согласовано.

Его кэпхит по условиям текущего соглашения составляет 2,8 миллиона долларов, оно рассчитано до конца этого сезона. Летом Гавриков может стать неограниченно свободным агентом.

У 37-летнего Куика (31 матч, 87,6% сэйвов в текущем сезоне) летом завершается срок действия контракта с кэпхитом 5,8 млн долларов. Он выступал за «Кингс» с 2008 года и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли. 

У 28-летнего Корписало (28 матчей, 91,3% сэйвов в текущем сезоне) летом завершается срок действия контракта с кэпхитом 1,3 млн долларов.

26 комментариев

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Данил Колпиков
Ответ rent56
Кингс поступили неуважительно с Куиком, выиграв два Кубка для них, и они его отправили в сранный Огайо.
«Сказать, что Куик расстроен из-за обмена — это преуменьшить его отношение к ситуации. Вся команда была подавлена после сегодняшней игры с «Виннипегом», несмотря на победу. Думаю, все было видно по лицу Анже Копитара, который забросил 4 шайбы. Непростая сделка, «Кингз» расстаются с легендой клуба», — написал Серавалли

Из спорт-экспресс
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Venger80
Ответ rent56
Кингс поступили неуважительно с Куиком, выиграв два Кубка для них, и они его отправили в сранный Огайо.
Это бизнес, ничего личного
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Сельмаш1930
Ответ Igor Krupin
я думаю норм, у них проблема с вратарями..
да вот только эту проблему они никак не решили. Корписало тоже самое что и Копли с Петерсеном.
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Костя Кот
бедняга Куик
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J-12
ждал Гаврикова в ЛАК, но Куика жаль. С Копитаром, Даути и Куиком всегда ассоциировался Лос Анджелес
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grek087
Ответ Booligan
Это если с Корписало, а если без, то глупый обмен, выглядит как Гавриков упёрся подписывать новый контракт и играть за эту дыру. Все оттуда бегут. Вот даже Джонни гоу-гоу сник
Да, Коламбусу нужно действовать. Сколько можно прозябать в низах. Это как наш Нефтехимик. Вышли в плей-офф-успех, не вышли- да и ладно. Кто-то более менее заиграет- зарос обмена.
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Crenk
Ответ Амфитрион
А что, может для Гаврикова Короли и неплохой вариант. Куика жалко, конечно, но он не первый и не последний.
Крайне неплохой !
После плей офф его стоимость перед открытием НСА возможно ещё подрастёт
А там разберётся как лучше для него
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Booligan
Ответ grek087
Много отдал Эдмонтон за Экхольма 😂 А тут непонятно. Вроде много, а вроде по нынешним тенденциям нормально. Мне нравится что происходит. Наконец-то команды хотят побеждать здесь и сейчас а не живут годами в перестройках. Не жалеют драфтпики и правильно делают
Это если с Корписало, а если без, то глупый обмен, выглядит как Гавриков упёрся подписывать новый контракт и играть за эту дыру. Все оттуда бегут. Вот даже Джонни гоу-гоу сник
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Сергей Орлов
Ответ rent56
Кингс поступили неуважительно с Куиком, выиграв два Кубка для них, и они его отправили в сранный Огайо.
1. Огайо, конечно, сраный, но Коламбус отличный город. 2. Это бизнес, абсолютно все игроки это понимают.
+2
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+2
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Maks Bynin
Ответ raspisanie77
Не было вообще, даже M-NTC
Тогда конечно другое дело
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grek087
Ответ Booligan
Короли не много отдали?
Много отдал Эдмонтон за Экхольма 😂 А тут непонятно. Вроде много, а вроде по нынешним тенденциям нормально. Мне нравится что происходит. Наконец-то команды хотят побеждать здесь и сейчас а не живут годами в перестройках. Не жалеют драфтпики и правильно делают
+3
0
+3
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Ми Ша
Хоккей в НХЛ это не только зрелище на льду,это менеджмент на самом высшем уровне,это шахматы.
В КХЛ передвижение игроков по командам происходит по другим правилам,а точнее вне правил,порой кажется что происходит скупка краденного
+6
-3
+3
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JPM
Ответ rent56
Кингс поступили неуважительно с Куиком, выиграв два Кубка для них, и они его отправили в сранный Огайо.
ну у него контракт заканчивается, всё таки. ему в сраном Огайо всего месяц посидеть) наверняка полюбовно решили
+6
0
+6
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raspisanie77
Ответ Maks Bynin
А у Куика скорее всего был запрет на обмен, так что без его ведома в Коламбус бы его не отправили)
Не было вообще, даже M-NTC
+10
0
+10
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Андрей Шульга
Куика отдали из-за ситуации с salary cap? Если нет, то не понимаю этого решения, с заслуженным товарищем можно было бы поуважительнее
+7
-1
+6
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Maks Bynin
Ответ йозе марино
Куик прифигел наверно)
А у Куика скорее всего был запрет на обмен, так что без его ведома в Коламбус бы его не отправили)
+3
-1
+2
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selachii
Ответ rent56
Кингс поступили неуважительно с Куиком, выиграв два Кубка для них, и они его отправили в сранный Огайо.
Кто-то пишет, Куик очень зол на это решение, и я это понимаю
+22
0
+22
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Matador
неожиданно
0
0
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йозе марино
Куик прифигел наверно)
+11
0
+11
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Амфитрион
А что, может для Гаврикова Короли и неплохой вариант. Куика жалко, конечно, но он не первый и не последний.
+7
0
+7
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Igor Krupin
Ответ Booligan
Короли не много отдали?
я думаю норм, у них проблема с вратарями..
+1
-1
0
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rent56
Кингс поступили неуважительно с Куиком, выиграв два Кубка для них, и они его отправили в сранный Огайо.
+21
-4
+17
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закрыт по беспределу
Куик это громкое имя канеш
0
0
0
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Джон Мщузавсех
Бгг, бедный куик. Так проходит мирская слава.
+11
0
+11
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Booligan
Короли не много отдали?
+4
-1
+3
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