Копитар забросил 4 шайбы в матче с «Виннипегом». Это 2-й покер в карьере форварда «Лос-Анджелеса»

забросил 4 шайбы в матче с « », это его 2-й покер в карьере.

Капитан « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Джетс» (6:5 Б).

Покер стал для 35-летнего словенца вторым в карьере. Впервые он забросил 4 шайбы в марте 2018 года в матче с «Колорадо» (7:1).

В текущем сезоне у Копитара стало 57 (24+33) очков в 62 играх. По голам у него лучший результат с сезона-2017/18 (личный рекорд – 35 шайб в 82 играх).

Среди действующих игроков по числу игр с 4+ голами лидирует Александр Овечкин («Вашингтон») – 4. Копитар и капитан «Бостона» Патрис Бержерон делят 2-е место (по 2).