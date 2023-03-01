Копитар забросил 4 шайбы в матче с «Виннипегом». Это 2-й покер в карьере форварда «Лос-Анджелеса»

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Анже Копитар забросил 4 шайбы в матче с «Виннипегом», это его 2-й покер в карьере. 

Капитан «Лос-Анджелеса» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (6:5 Б). 

Покер стал для 35-летнего словенца вторым в карьере. Впервые он забросил 4 шайбы в марте 2018 года в матче с «Колорадо» (7:1). 

В текущем сезоне у Копитара стало 57 (24+33) очков в 62 играх. По голам у него лучший результат с сезона-2017/18 (личный рекорд – 35 шайб в 82 играх). 

Среди действующих игроков по числу игр с 4+ голами лидирует Александр Овечкин («Вашингтон») – 4. Копитар и капитан «Бостона» Патрис Бержерон делят 2-е место (по 2). 

8 комментариев

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LeicesterCity
Ответ Maxim Shumov
Эталонный центр, игравший большую роль в завоевании двух чашек. Это вам не Усач, требующий 15 млн за ежегодный пролёт в первом раунде ))
и где он требовал 15 миллионов?))
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ogent
Ответ Вячеслав Бельчиков
Дед в целом в новом году очень много очков стал набирать. Классный центр
Какой ещё дед? Копитару 35 лет( он ровесник Кросби)
+1
0
+1
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LeicesterCity
Ответ Maxim Shumov
Эталонный центр, игравший большую роль в завоевании двух чашек. Это вам не Усач, требующий 15 млн за ежегодный пролёт в первом раунде ))
Вот причем тут Усач в этой новости?))
0
-1
-1
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Камиль Мухаметшин
там в Коламбус Куик поехал в обратную Корписалло и Гавриков
0
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0
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Maxim Shumov
Эталонный центр, игравший большую роль в завоевании двух чашек. Это вам не Усач, требующий 15 млн за ежегодный пролёт в первом раунде ))
+8
-3
+5
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LeicesterCity
Крутой игрок
+3
-1
+2
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Вячеслав Бельчиков
Дед в целом в новом году очень много очков стал набирать. Классный центр
+2
-2
0
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ogent
Ну вот Копитар выдал потрясающий матч
0
0
0
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