Бобровский о повторении рекорда Набокова по победам в НХЛ среди россиян: «Важное событие. Я очень рад и ценю это»

Теги Флорида Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ рекорды Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Бобровский высказался о повторении рекорда по победам в НХЛ среди россиян. 

– Вы сравнялись по победам с Евгением Набоковым (у обоих по 353 – прим. Sports.ru) и стали самым побеждающим российским вратарем НХЛ. Насколько для вас важно это достижение?

– Конечно, это важное событие. Я очень рад и ценю это.

Мне посчастливилось быть в одной категории с большими мастерами: Евгением Набоковым, Николаем Хабибулиным, ребятами, на которых я равнялся, когда рос. Конечно, для меня это честь!

Но сейчас я смиренно готовлю себя к следующим играм. Уверен, что впереди меня еще ждет много всего интересного, – сказал вратарь «Флориды». 

Набоков о Бобровском: «Дай бог ему добраться до 400 побед, пойти выше. Пусть продолжает в том же духе, возраст хороший»

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