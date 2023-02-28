«Вашингтон» обменял Юханссона в «Миннесоту» на выбор в 3-м раунде драфта
Маркус Юханссон перешел из «Вашингтона» в «Миннесоту».
«Кэпиталс» в результате обмена получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2024.
32-летний шведский нападающий набрал 28 (13+15) очков при показателе полезности «минус 3» в 60 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Контракт Юханссона с зарплатой 1,1 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.
Форвард ранее уже выступал за «Уайлд» – в сезоне-2020/21.
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