«Вашингтон» обменял Юханссона в «Миннесоту» на выбор в 3-м раунде драфта

Теги переходы Вашингтон Миннесота НХЛ Маркус Юханссон Хоккей

Маркус Юханссон перешел из «Вашингтона» в «Миннесоту».

«Кэпиталс» в результате обмена получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2024.

32-летний шведский нападающий набрал 28 (13+15) очков при показателе полезности «минус 3» в 60 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Контракт Юханссона с зарплатой 1,1 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Форвард ранее уже выступал за «Уайлд» – в сезоне-2020/21.

12 комментариев

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Джон Мщузавсех
Лучший мешок шайб лиги.
+3
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+3
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Why always me?!
Ответ Wff
Сколько ж можно мужика туда сюда пихать!!!!! Выглядет даже не некрасиво, а несерьезно.. За такую з п Юха великолепно играет, его ср время тому подтверждение..
Продлевать Юху не собирались, а так хоть драфт-пик получили
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Tax_Free
Ответ Tax_Free
по моему Спронга
и два драфт пика https://www.sports.ru/hockey/1107760506-v-vashington-vernulsya-yuxansson-igravshij-za-komandu-s-2010-po-2017-g.html
+2
0
+2
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Wff
Ответ Конифеев
Юха М там же вроде уже был когда-то.
Сколько ж можно мужика туда сюда пихать!!!!! Выглядет даже не некрасиво, а несерьезно.. За такую з п Юха великолепно играет, его ср время тому подтверждение..
+8
0
+8
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Tax_Free
Ответ HockeyMan
Напомните, на каких условиях в последний раз Вашики брали Юху? Кого они за него отдали?
по моему Спронга
+2
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+2
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забил на оборону
Ответ Tax_Free
сандин пишут тоже едет в вашингтон, на густафссона обмен
Вот это бомба, ждём отдельной ветки. Там первый раунд 2023.
+2
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Pink Floyd1276
Ответ Tax_Free
сандин пишут тоже едет в вашингтон, на густафссона обмен
и бостонский 1-й раунд
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Delightful
Ответ Конифеев
Юха М там же вроде уже был когда-то.
Да снова возвращается.
0
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Tax_Free
сандин пишут тоже едет в вашингтон, на густафссона обмен
+1
0
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HockeyMan
Напомните, на каких условиях в последний раз Вашики брали Юху? Кого они за него отдали?
+1
0
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Конифеев
Юха М там же вроде уже был когда-то.
0
0
0
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Direct free kick
Лучшая новость дня (в мире НХЛ). Минька переплатила
+2
-3
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