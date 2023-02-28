«Вашингтон» обменял Юханссона в «Миннесоту» на выбор в 3-м раунде драфта

перешел из « » в «Миннесоту».

«Кэпиталс» в результате обмена получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2024.

32-летний шведский нападающий набрал 28 (13+15) очков при показателе полезности «минус 3» в 60 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Контракт Юханссона с зарплатой 1,1 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Форвард ранее уже выступал за «Уайлд» – в сезоне-2020/21.