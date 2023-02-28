Мифтахов, Душак и Григоренко – лучшие игроки КХЛ в феврале, Мичков – лучший новичок

, Джозеф Душак и Михаил Григоренко – лучшие игроки КХЛ в феврале.

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ назвала лауреатов последнего месяца регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем месяца впервые в карьере признан Амир Мифтахов (« »), одержавший 6 побед в 7 матчах месяца, в том числе две из них на ноль. Он отразил 93,9% бросков, коэффициент надежности составил 1,80.

Лучшим защитником впервые в карьере признан (« » Минск), набравший 11 (3+8) очков в 10 матчах месяца. Шайба в матче с «Витязем» (2:1) стала победной для его команды и помогла команде выйти в плей-офф. На счету Душака также 1 силовой прием, 5 заблокированных бросков и 3 отбора шайбы.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан ( ), набравший 16 (10+6) очков в 12 матчах месяца. Он сделал два дубля, на его счету также 2 силовых приема, 2 блокированных броска и один отбор шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан (« »), набравший 12 (4+8) очков в 12 матчах месяца. В игре с «Куньлунь Ред Стар» Мичков установил клубный рекорд, набрав 5 (1+4) баллов в одной игре. На его счету также 3 силовых приема, 8 блокированных бросков и 7 отборов шайбы.