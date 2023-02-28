Жиру с 1+3 против «Детройта», Бовилье и Макдэвид – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Оттава Ванкувер Эдмонтон НХЛ Клод Жиру Коннор Макдэвид Энтони Бовилье Хоккей

Клод Жиру, Энтони Бовилье и Коннор Макдэвид – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Оттавы» Клод Жиру с 4 (1+3) очками в матче с «Детройтом» (6:2). 

Вторая звезда – форвард «Ванкувера» Энтони Бовилье с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (5:4 ОТ). 

Третья звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с дублем в ворота «Бостона» (2:3). Вторая шайба стала для него 50-й в текущем сезоне. 

1 комментарий

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*MVP*
пока что и Хорват, и Бовилье нашли себя в новых командах. это радует, успехов двум Бо)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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