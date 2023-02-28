Жиру с 1+3 против «Детройта», Бовилье и Макдэвид – звезды дня в НХЛ
Клод Жиру, Энтони Бовилье и Коннор Макдэвид – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Первая звезда – форвард «Оттавы» Клод Жиру с 4 (1+3) очками в матче с «Детройтом» (6:2).
Вторая звезда – форвард «Ванкувера» Энтони Бовилье с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (5:4 ОТ).
Третья звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с дублем в ворота «Бостона» (2:3). Вторая шайба стала для него 50-й в текущем сезоне.
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