Жиру с 1+3 против «Детройта», Бовилье и Макдэвид – звезды дня в НХЛ

Клод Жиру, Энтони Бовилье и Коннор Макдэвид – звезды дня в .

Лига подвела итоги игрового дня.

Первая звезда – форвард «Оттавы» с 4 (1+3) очками в матче с «Детройтом» (6:2).

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (5:4 ОТ).

Третья звезда – капитан « » Коннор Макдэвид с дублем в ворота «Бостона» (2:3). Вторая шайба стала для него 50-й в текущем сезоне.