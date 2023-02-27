Защитник «Торонто» Джиордано стал первым в НХЛ по заблокированным броскам – 2045

вышел на первое место в НХЛ по блокированным броскам.

39-летний защитник « » достиг этого показателя, когда по ходу матча чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:1) он заблокировал свой 2045 бросок в лиге.

Канадец превзошел результат защитника , на счету которого 2044 заблокированных броска.

Отметим, что статистика блокированных бросков в НХЛ начала фиксироваться с сезона-2005/06.

Бывший защитник московского «Динамо» проводит 18-й сезон в .

Джиордано набрал 566 (155+411) очков в 1084 матчах в лиге. Также хоккеист играл за «Калгари» и «Сиэтл».